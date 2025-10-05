Вчителя з Харківщини посмертно нагородили за мужність: що він зробив
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким нагородив освітян Харківщини.
Зеленський відзначив сім учителів з Харкова та області. Одного з них – посмертно. Це Дмитро Діброва, учитель Слатинського ліцею. Його президент посмертно нагородив орденом “За мужність” III ступеня. На сторінці ліцею повідомляють: Дмитро Діброва був учителем фізики та інформатики, лауреатом Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року 2022”.
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко поділився подробицями про Дмитра Діброва.
“Дмитро Вікторович Діброва пропрацював у Слатинському ліцеї майже 8 з половиною років. Він досконало знав свої предмети, дуже любив дітей і вдало використовував свої компетентності в освітньому процесі, розвиваючи творчі здібності, розкриваючи потенціал учнів… 24 лютого 2022 року, дізнавшись про те, що колона російської техніки рухається з Козачої Лопані та наближається до Слатиного, Дмитро без роздумів і без вагань почав вивозити дітей до Харкова на власному автомобілі. На наступний день, повертаючись ввечері додому, чоловік зіткнувся з колоною ворога. Окупанти почали йому погрожувати та пропонували зупинитись. Учитель гучно закричав: “Слава Україні!”, – після чого росіяни розстріляли його автомобіль із гранатомета”, – написав Задоренко.
Також держнагороди отримали:
- Почесне звання “Заслужений учитель України” – Юрій Свистун, учитель Олексіївського ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського району.
- Почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” – Володимир Непомнящий, директор Чугуївської дитячої музичної школи імені І. Ю. Рєпіна.
- Почесне звання “Заслужений діяч науки та техніки України” – Ануш Туманянц, доцент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
- Почесне звання “Заслужений працівник освіти України” – Юрій Воробйов, професор кафедри Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;
- Почесне звання “Заслужений працівник освіти України” – Світлана Кириченко, директор Комунальної установи “Харківський ліцей №89 Харківської міської ради”;
- Почесне звання “Заслужений працівник освіти України” – Олена Світлична, начальник управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради.
Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 14:15
Кореспондент Оксана Горун