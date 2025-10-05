Live
  • Нд 05.10.2025
Вчителя з Харківщини посмертно нагородили за мужність: що він зробив

Суспільство 14:15   05.10.2025
Оксана Горун
Вчителя з Харківщини посмертно нагородили за мужність: що він зробив Дмитро Діброва. Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким нагородив освітян Харківщини.

 Зеленський відзначив сім учителів з Харкова та області. Одного з них – посмертно. Це Дмитро Діброва, учитель Слатинського ліцею. Його президент посмертно нагородив орденом “За мужність” III ступеня. На сторінці ліцею повідомляють: Дмитро Діброва був учителем фізики та інформатики, лауреатом Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року 2022”.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко поділився подробицями про Дмитра Діброва.

“Дмитро Вікторович Діброва пропрацював у Слатинському ліцеї майже 8 з половиною років. Він досконало знав свої предмети, дуже любив дітей і вдало використовував свої компетентності в освітньому процесі, розвиваючи творчі здібності, розкриваючи потенціал учнів… 24 лютого 2022 року, дізнавшись про те, що колона російської техніки рухається з Козачої Лопані та наближається до Слатиного, Дмитро без роздумів і без вагань почав вивозити дітей до Харкова на власному автомобілі. На наступний день, повертаючись ввечері додому, чоловік зіткнувся з колоною ворога. Окупанти почали йому погрожувати та пропонували зупинитись. Учитель гучно закричав: “Слава Україні!”, – після чого росіяни розстріляли його автомобіль із гранатомета”, – написав Задоренко.

Автівка Дмитра Діброви, яку росіяни розстріляли з гранатомета. Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Також держнагороди отримали:

  •  Почесне звання “Заслужений учитель України” – Юрій Свистун, учитель Олексіївського ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського району.
  • Почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” – Володимир Непомнящий, директор Чугуївської дитячої музичної школи імені І. Ю. Рєпіна.
  • Почесне звання “Заслужений діяч науки та техніки України” – Ануш Туманянц, доцент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
  • Почесне звання “Заслужений працівник освіти України” – Юрій Воробйов, професор кафедри Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;
  • Почесне звання “Заслужений працівник освіти України” – Світлана Кириченко, директор Комунальної установи “Харківський ліцей №89 Харківської міської ради”;
  • Почесне звання “Заслужений працівник освіти України” – Олена Світлична, начальник управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради.

 Читайте також: Вчитель з Харкова переміг у Global Teacher Prize Ukraine 2025

Автор: Оксана Горун
