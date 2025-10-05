Live
  • Вс 05.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Враг пытается обойти Волчанск с фланга: Генштаб сообщил об атаке (карта)

Фронт 08:16   05.10.2025
Оксана Горун
Враг пытается обойти Волчанск с фланга: Генштаб сообщил об атаке (карта) Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 октября проинформировал о 16 атаках армии РФ, которые произошли в Харьковской области за сутки.

Оккупанты активизировались на севере области — на Южно-Слобожанском направлении было 12 атак за сутки. В том числе — в сторону Липцев. А также — в районе Двуречной и Волчанска. Причем ГШ сообщил об атаке в направлении села Синельниково, оно находится на юго-западе от Волчанска, что может свидетельствовать о попытке врага обойти город с фланга.

Иллюстрация: карта DeepState

«На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка», — отметили в ГШ.

На соседнем с Харьковской областью Лиманском направлении российская армия атаковала 19 раз.  В целом на фронте зафиксировали 188 боестолкновений.

Читайте также: Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство противника», — отметили в Генштабе.

Защитники Украины обновили информацию о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно
Массированная воздушная атака на Украину сегодня, 5 октября 2025: что известно
05.10.2025, 08:49
Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь, фронт
Новости Харькова — главное 5 октября: как прошла ночь, фронт
05.10.2025, 08:41
Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября
Дождливо и пасмурно: прогноз погоды в Харькове и области на 5 октября
04.10.2025, 21:40
Сегодня 5 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 5 октября 2025: какой праздник и день в истории
05.10.2025, 06:00
В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков
В Харькове сегодня, 5 октября, будет гроза: предупреждение синоптиков
05.10.2025, 07:59
Беспилотники ночью 5 октября атаковали Изюмский район — ГСЧС о последствиях
Беспилотники ночью 5 октября атаковали Изюмский район — ГСЧС о последствиях
05.10.2025, 08:58

Новости по теме:

04.10.2025
«Для Харькова начнется другая история» – Жадан о городе после войны
02.10.2025
«И пойдут на Харьков» — что рассказывал Путин Трампу, поделился Зеленский 📹
02.10.2025
На севере Харьковщины идет бой — Генштаб сообщил о ситуации на фронте
02.10.2025
Россиян фиксируют в разных частях Купянска, ходят в гражданском – DeepState 📹
01.10.2025
Враг сегодня «затих» на Купянщине? Генштаб не сообщает об атаках


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Враг пытается обойти Волчанск с фланга: Генштаб сообщил об атаке (карта)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 октября 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 октября проинформировал о 16 атаках армии РФ, которые произошли в Харьковской области за сутки".