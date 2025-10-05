Враг пытается обойти Волчанск с фланга: Генштаб сообщил об атаке (карта)
Генштаб ВСУ в утренней сводке 5 октября проинформировал о 16 атаках армии РФ, которые произошли в Харьковской области за сутки.
Оккупанты активизировались на севере области — на Южно-Слобожанском направлении было 12 атак за сутки. В том числе — в сторону Липцев. А также — в районе Двуречной и Волчанска. Причем ГШ сообщил об атаке в направлении села Синельниково, оно находится на юго-западе от Волчанска, что может свидетельствовать о попытке врага обойти город с фланга.
«На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка», — отметили в ГШ.
На соседнем с Харьковской областью Лиманском направлении российская армия атаковала 19 раз. В целом на фронте зафиксировали 188 боестолкновений.
«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство противника», — отметили в Генштабе.
Защитники Украины обновили информацию о потерях врага.
