Ворог намагається обійти Вовчанськ із флангу: Генштаб повідомив про атаку

Фронт 08:16   05.10.2025
Оксана Горун
Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 5 жовтня поінформував про 16 атак армії РФ, які відбулися в Харківській області за добу.

Окупанти активізувалися на півночі області – на Південно-Слобожанському напрямку було 12 атак на добу. У тому числі – в бік Липців. А також – у районі Дворічної та Вовчанська. Причому ГШ повідомив про атаку в напрямку села Синельникове, воно знаходиться на південному заході від Вовчанська, що може свідчити про спробу ворога обійти місто з флангу.

Ілюстрація: мапа DeepState

“На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка”, – зазначили в ГШ.

На сусідньому із Харківською областю Лиманському напрямку російська армія атакувала 19 разів. Загалом на фронті зафіксували 188 бойових зіткнень.

Читайте також: Масована повітряна атака на Україну сьогодні, 5 жовтня 2025 року: що відомо

“За минулу добу авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та один артилерійський засіб противника”, – зазначили в Генштабі.

Захисники України поновили інформацію про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
