Новини Харкова – головне 5 жовтня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:20
У Харкові тривога тривала всю ніч
Усю ніч у Харкові була повітряна тривога. Її оголосили о 21:59, а відбій дали о 07:09. Ще до оголошення тривоги та місті в області фіксували російські ударні БпЛА.
Цієї ночі більша частина йшла “транзитом”.
Після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російської стратегічної авіації.
А потім – про можливість пусків крилатих ракет “Калібр” з акваторії Чорного моря.
Самі ракети в повітряному просторі України з’явилися під ранок. Вони тримали курс захід країни. Дісталося Львову, у місті було багато вибухів, на місці “прильотів” почалися пожежі. У місті тимчасово не працює транспорт.
Інформації про постраждалих станом на 7:20 немає.
