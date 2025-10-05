Live
Новини Харкова – головне 5 жовтня: як минула ніч

Події 07:20   05.10.2025
Оксана Горун
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:20

У Харкові тривога тривала всю ніч

Усю ніч у Харкові була повітряна тривога. Її оголосили о 21:59, а відбій дали о 07:09. Ще до оголошення тривоги та місті в області фіксували російські ударні БпЛА.

Цієї ночі більша частина йшла “транзитом”.

Після опівночі Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російської стратегічної авіації.

А потім – про можливість пусків крилатих ракет “Калібр” з акваторії Чорного моря.

Самі ракети в повітряному просторі України з’явилися під ранок. Вони тримали курс захід країни. Дісталося Львову, у місті було багато вибухів, на місці “прильотів” почалися пожежі. У місті тимчасово не працює транспорт.

Інформації про постраждалих станом на 7:20 немає.

