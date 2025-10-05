РФ активно атакує північ Харківської області – Генштаб ЗСУ

Генштаб у зведенні на 16:00 5 жовтня повідомив, що на півночі Харківської області з початку доби було 17 атак, на Куп’янському напрямку – ще п’ять.

“На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 15 атак ворожих військ, ще два бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагався просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Красного Першого, Кам’янки та Западного. На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення“, – поінформували в ГШ.

Загалом на території України з початку доби зафіксовано вже 106 боїв. На сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку відносне затишшя: три атаки, з яких дві тривають.

Нагадаємо, харківський полк безпілотних систем “Ахіллес” увійшов до топ-5 найкращих у Силах оборони України. У вересні оператори дронів цього підрозділу знищили та уразили 6018 унікальних ворожих цілей, у тому числі – 251 безпілотник (з яких 91 “шахед”/ “герберу”).