РФ активно атакует север Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 16:13   05.10.2025
Оксана Горун
РФ активно атакует север Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 16:00 5 октября сообщил, что на севере Харьковской области с начала суток было 17 атак, на Купянском направлении — еще пять.

«На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 15 атак вражеских войск, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытался продвинуться в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Красного Первого, Каменки и Западного. На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения», — проинформировали в ГШ.

В целом на территории Украины с начала суток зафиксировали уже 106 боев. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении относительное затишье: три атаки, из которых две продолжаются.

Читайте также: РФ опять взялась за удары по энергетике, что с Купянском – обзор фронта

Напомним, харьковский полк беспилотных систем «Ахиллес» вошел в топ-5 лучших в Силах обороны Украины. В сентябре операторы дронов этого подразделения  уничтожили и поразили 6018 уникальных враждебных целей, в том числе — 251 беспилотник (из которых 91 «Шахед»/ «Герберу»).

Автор: Оксана Горун
