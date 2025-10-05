Екстрені відключення світла – Харківобленерго заявило про фейк
Пресслужба АТ “Харківобленерго” поширила заяву Міненерго про російську ІПсО, яка 5 жовтня охопила телеграм-канали.
“У соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, масово поширюється недостовірна інформація про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні. Для надання правдоподібності, ці фейкові повідомлення часто супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст та використанням логотипа Міністерства енергетики України. Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий телеграм-канал для отримання деталей – це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції“, – попередили енергетики.
Так шахраї намагаються збільшити аудиторію своїх каналів. Насправді в разі введення обмежень на електропостачання графіки публікують на сайтах та в соцмережах обленерго. У Міністерстві енергетики закликали громадян перевіряти інформацію на офіційних ресурсах.
РФ знову взялася за удари по енергетиці, що з Куп'янськом – огляд фронту
Нагадаємо, вночі 5 жовтня російська армія завдала чергового масованого удару по Україні. Ракетами та “шахедами” били по кількох регіонах. Найбільш тривалою та масовою була атака на Львів. Також постраждала Чернігівська область, де знову “прилетіло” по інженерній інфраструктурі. Проблеми з енергопостачанням у Чернігові були й до того через попередні російські обстріли.
Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2025 в 18:54
