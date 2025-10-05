Экстренные отключения света — Харьковоблэнерго заявило о фейке
Пресс-служба АО «Харьковоблэнерго» распространила заявление Минэнерго о российской ИПсО, которая 5 октября охватила Telegram-каналы.
«В социальных сетях, в частности в Telegram-каналах, массово распространяется недостоверная информация о якобы введении экстренных отключений электроэнергии по всей стране. Для придачи правдоподобия эти фейковые сообщения часто сопровождаются сфабрикованными графиками отключений для разных городов и использованием логотипа Министерства энергетики Украины. Если вы видите сообщение об отключении света с призывом подписаться на неизвестный Telegram-канал для получения деталей – это признак обмана и вероятно часть российской информационно-психологической операции», — предупредили энергетики.
Так мошенники пытаются увеличить аудиторию своих каналов. На самом деле в случае введения ограничений на электроснабжение графики публикуют на сайтах и в соцсетях облэнерго. В Министерстве энергетики призвали граждан проверять информацию на официальных ресурсах.
Напомним, ночью 5 октября российская армия нанесла очередной массированный удар по Украине. Ракетами и «шахедами» били по нескольким регионам. Наиболее продолжительной и массовой была атака на Львов. Также пострадала Черниговская область, где вновь «прилетело» по инженерной инфраструктуре. Проблемы с энергоснабжением в Чернигове были и до того из-за предыдущих российских обстрелов.
Категории: Общество, Украина, Харьков
