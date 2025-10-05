Live
КАБами та БпЛА атакували Харківську область протягом доби – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 5 жовтня повідомив, що регіон зазнав більш ніж 20 ворожих ударів за добу. Є загибла.

“Внаслідок обстрілу с. Гусинка Кіндрашівської громади загинула 57-річна жінка”, – написав Синєгубов.

Загалом під обстрілами було 13 населених пунктів Харківської області.

Начальник ХОВА повідомив, чим армія РФ била по регіону:

  • 2 КАБ;
  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • 7 FPV-дронів;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

За інформацією Синєгубова, руйнування є в Куп’янському та Богодухівському районах. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

Читайте також: Ворог намагається обійти Вовчанськ із флангу: Генштаб повідомив про атаку (карта)

