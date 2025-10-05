КАБами та БпЛА атакували Харківську область протягом доби – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 5 жовтня повідомив, що регіон зазнав більш ніж 20 ворожих ударів за добу. Є загибла.
“Внаслідок обстрілу с. Гусинка Кіндрашівської громади загинула 57-річна жінка”, – написав Синєгубов.
Загалом під обстрілами було 13 населених пунктів Харківської області.
Начальник ХОВА повідомив, чим армія РФ била по регіону:
- 2 КАБ;
- 11 БпЛА типу “Герань-2”;
- 7 FPV-дронів;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
За інформацією Синєгубова, руйнування є в Куп’янському та Богодухівському районах. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
