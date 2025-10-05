Live
КАБами и БпЛА атаковали Харьковскую область в течение суток — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 5 октября сообщил, что регион подвергся более чем 20 вражеским ударам за сутки. Есть погибшая.

«В результате обстрела с. Гусинка Кондрашовской громады погибла 57-летняя женщина», — написал Синегубов.

В целом под обстрелами были 13 населенных пунктов Харьковской области.

Начальник ХОВА сообщил, чем армия РФ била по региону:

  • 2 КАБ;
  • 11 БпЛА типа «Герань-2»;
  • 7 FPV-дронов;
  • 1 БпЛА (тип устанавливается).

По информации Синегубова разрушения есть в Купянском и Богодуховском районах. Повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.

