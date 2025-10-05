КАБами и БпЛА атаковали Харьковскую область в течение суток — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 5 октября сообщил, что регион подвергся более чем 20 вражеским ударам за сутки. Есть погибшая.
«В результате обстрела с. Гусинка Кондрашовской громады погибла 57-летняя женщина», — написал Синегубов.
В целом под обстрелами были 13 населенных пунктов Харьковской области.
Начальник ХОВА сообщил, чем армия РФ била по региону:
- 2 КАБ;
- 11 БпЛА типа «Герань-2»;
- 7 FPV-дронов;
- 1 БпЛА (тип устанавливается).
По информации Синегубова разрушения есть в Купянском и Богодуховском районах. Повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.
