КАБами и БпЛА атаковали Харьковскую область в течение суток — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 5 октября сообщил, что регион подвергся более чем 20 вражеским ударам за сутки. Есть погибшая.

«В результате обстрела с. Гусинка Кондрашовской громады погибла 57-летняя женщина», — написал Синегубов.

В целом под обстрелами были 13 населенных пунктов Харьковской области.

Начальник ХОВА сообщил, чем армия РФ била по региону:

2 КАБ;

11 БпЛА типа «Герань-2»;

7 FPV-дронов;

1 БпЛА (тип устанавливается).

По информации Синегубова разрушения есть в Купянском и Богодуховском районах. Повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.