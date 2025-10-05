Двоє людей загинули, постраждала волонтерка – атаки БпЛА на Харківщині

У Куп’янському районі БпЛА “Молния” влучив по автівці, яка їхала трасою, в селі Колодязне машину атакував FPV-дрон. Про загиблих і поранених 5 жовтня повідомила Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 5 жовтня близько 12:00 російський ударний безпілотник, попередньо “Молнія”, влучив у автомобіль, що їхав трасою у Купʼянському районі. Поранення отримала 37-річна волонтерка, яка була за кермом. Також сьогодні орієнтовно о 14:00 FPV-дрон влучив у авто у с. Колодязне, що на Купʼянщині. Загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Раніше командир 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” Юрій Федоренко попередив про небезпеку, яку несуть “молнии”. Він повідомив, що ці дрони росіяни тепер використовують як “матки” для перенесення FPV-дронів. Так дрони можуть “десантуватися” в тилу Сил оборони – і атакувати як захисників, так і мирних громадян. Федоренко порадив цивільним, які мають змогу отримати дозвіл на рушниці, зробити це – та вчитися стріляти.