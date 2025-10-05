Два человека погибли, пострадала волонтер — атаки БпЛА на Харьковщине
В Купянском районе БпЛА «Молния» ударил по автомобилю, который ехал по трассе, в селе Колодезное машину атаковал FPV-дрон. О погибших и раненых 5 октября сообщила Харьковская областная прокуратура.
«По данным следствия, 5 октября около 12:00 российский ударный беспилотник, предварительно «Молния», попал в автомобиль, ехавший по трассе в Купянском районе. Ранение получила 37-летняя волонтер, которая была за рулем. Также сегодня ориентировочно в 14:00 FPV-дрон попал в авто в с. Колодезное, что на Купянщине. Погибли двое мужчин в возрасте 50 и 35 лет», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Читайте также: Взрыв прогремел в Харькове сегодня, 5 октября: что известно
Ранее командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко предупредил об опасности, которую несут «Молнии». Он сообщил, что эти дроны россияне теперь используют как «матки» для переноски FPV-дронов. Так дроны могут «десантироваться» в тылу Сил обороны — и атаковать как защитников, так и мирных граждан. Федоренко посоветовал гражданским, имеющим возможность получить разрешение на ружья, сделать это — и учиться стрелять.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, БпЛА Молния, волонтер, загиблі, новости Харькова, погибшие, прокуратура, раненая;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Два человека погибли, пострадала волонтер — атаки БпЛА на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 октября 2025 в 19:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе БпЛА «Молния» ударил по автомобилю, который ехал по трассе, в селе Колодезное машину атаковал FPV-дрон ".