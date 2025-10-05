Live
Два человека погибли, пострадала волонтер — атаки БпЛА на Харьковщине

Происшествия 19:58   05.10.2025
Оксана Горун
В Купянском районе БпЛА «Молния» ударил по автомобилю, который ехал по трассе, в селе Колодезное машину атаковал FPV-дрон. О погибших и раненых 5 октября сообщила Харьковская областная прокуратура.

 «По данным следствия, 5 октября около 12:00 российский ударный беспилотник, предварительно «Молния», попал в автомобиль, ехавший по трассе в Купянском районе. Ранение получила 37-летняя волонтер, которая была за рулем. Также сегодня ориентировочно в 14:00 FPV-дрон попал в авто в с. Колодезное, что на Купянщине. Погибли двое мужчин в возрасте 50 и 35 лет», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Взрыв прогремел в Харькове сегодня, 5 октября: что известно

Ранее командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко предупредил об опасности, которую несут «Молнии». Он сообщил, что эти дроны россияне теперь используют как «матки» для переноски FPV-дронов. Так дроны могут «десантироваться» в тылу Сил обороны — и атаковать как защитников, так и мирных граждан. Федоренко посоветовал гражданским, имеющим возможность получить разрешение на ружья, сделать это — и учиться стрелять.

Автор: Оксана Горун
