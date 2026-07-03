У РФ – нестача безпілотників на півночі Харківщини – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за 2 липня, з посиланням на ЗСУ, зазначили, що військам РФ не вистачає БпЛА певних типів на Харківщині.

“Російські війська можуть відчувати нестачу деяких типів безпілотників у північній Харківській області. Представник української бригади, що діє в північній Харківській області, 2 липня повідомив, що російські війська регулярно використовують безпілотники з нерухомим крилом типу “Молния” і з оглядом від першої особи (FPV), оснащені боєголовками від протитанкових мін ТМ-62, скороченими вдвічі, що, можливо, вказує на нестачу інших типів безпілотників у російських військ та пошук ними рішень з використанням інших видів зброї. Представник заявив, що російські війська скоротили використання безпілотників “Молния” у травні 2026 року і натомість використовували безпілотники VT-40 з волоконно-оптичним оглядом від першої особи або як ударні безпілотники, або для дистанційного мінування доріг, але зазначив, що російські війська тепер використовують VT-40 лише спорадично”, – поінформували в ISW.

Також, аналізуючи масований авіаудар по Україні, який стався вночі 2 липня, аналітики відзначили зниження частоти подібних атак у червні 2026 року. Причини в ISW називають “неясними”.

“Російські сили активізували серію великомасштабних ударів у середині січня 2026 року, завдавши ударів не менш як 300 безпілотниками та ракетами три рази в середині-кінці січня; шість разів у лютому; чотири рази в березні; п’ять разів у квітні; завдавали від одного до трьох таких великомасштабних ударів з інтервалом приблизно в тиждень, потім протягом одного-двох тижнів завдавали набагато менші удари, ймовірно, частково для накопичення ударної техніки, а потім відновлювали великомасштабні удари безпілотниками та ракетами за тією ж схемою, щоб максимізувати збитки. Російські війська провели лише два удари безпілотниками та ракетами, в яких брало участь понад 300 ударних машин, у червні 2026 року, 2 та 15 червня. Незрозуміло, чому російські війська скоротили масштаби своїх великомасштабних ударів у червні”, – відзначили аналітики.

Вони припустили, що РФ може накопичувати безпілотники для частіших масованих атак у майбутньому. Або окупанти могли змінити виробничі моделі, наприклад, щоб децентралізувати виробництво “шахедів”.

“ISW продовжить спостерігати за моделями російських ударів та повідомленнями про російську тактику ударів та виробництво безпілотників й оновлюватиме свою оцінку відповідним чином”, – запевнили в Інституті.