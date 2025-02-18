“Це проблема”: чому Оскіл допомагає ворогові наступати, пояснили ЗСУ

Спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері “Суспільне. Харків” розповів, чому завдяки замерзлій річці Оскіл росіяни зможуть просуватися на Харківщині.

“Зараз вже можна перекидати не тільки човнами, але й намагатися якось переходити річку. І так, звісно, це є проблемою”, – констатував Трегубов.

Такі погодні умови Трегубов назвав “вікном можливостей” для росіян, яким вони, авжеж, захочуть скористатися. Адже так ЗС РФ вдасться не лише досить легко перейти річку та закріпитися, а й налагодити логістику. Після цього ворог зможе наростити темпи наступу.

“Це проблема. І цю проблему всі знають і цю проблему українську командування намагається вирішити цю проблему”, – зазначив Трегубов.