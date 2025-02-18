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“Це проблема”: чому Оскіл допомагає ворогові наступати, пояснили ЗСУ

Україна 10:21   18.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Це проблема”: чому Оскіл допомагає ворогові наступати, пояснили ЗСУ Скріншот

Спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері “Суспільне. Харків” розповів, чому завдяки замерзлій річці Оскіл росіяни зможуть просуватися на Харківщині.

“Зараз вже можна перекидати не тільки човнами, але й намагатися якось переходити річку. І так, звісно, це є проблемою”, – констатував Трегубов.

Такі погодні умови Трегубов назвав “вікном можливостей” для росіян, яким вони, авжеж, захочуть скористатися. Адже так ЗС РФ вдасться не лише досить легко перейти річку та закріпитися, а й налагодити логістику. Після цього ворог зможе наростити темпи наступу.

“Це проблема. І цю проблему всі знають і цю проблему українську командування намагається вирішити цю проблему”, – зазначив Трегубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 10:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері “Суспільне. Харків” розповів, чому завдяки замерзлій річці Оскіл росіяни зможуть просуватися на Харківщині.".