Live
  • Чт 20.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.68
  • EUR 43.47

РФ сбросила авиабомбы на три населенных пункта, наступала девять раз – Генштаб

Украина 08:28   20.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ сбросила авиабомбы на три населенных пункта, наступала девять раз – Генштаб

В утренней сводке 20 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковщине, а также потерях врага.

На Харьковском направлении оккупанты атаковали наши позиции пять раз в районе Волчанска и Западного. На Купянском – СОУ сдержали четыре наступления россиян.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Под вражескими авиаударами в течение суток оказались Уды, Черноглазовка и Купянск, отметили в Генштабе.

Потери врага на сегодняшний день следующие:

Читайте также: Украинские защитники продвинулись в центре Волчанска – подробности от ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 20 февраля: смертельный пожар в городе, обстрелы
Новости Харькова — главное за 20 февраля: смертельный пожар в городе, обстрелы
20.02.2025, 09:05
РФ сбросила авиабомбы на три населенных пункта, наступала девять раз – Генштаб
РФ сбросила авиабомбы на три населенных пункта, наступала девять раз – Генштаб
20.02.2025, 08:28
Будет снежить, мороз немного спадет: погода в Харькове и области на 20 февраля
Будет снежить, мороз немного спадет: погода в Харькове и области на 20 февраля
19.02.2025, 20:00
Смертельный пожар в Салтовском районе: загорелись вещи в подвале – ГСЧС
Смертельный пожар в Салтовском районе: загорелись вещи в подвале – ГСЧС
20.02.2025, 08:16
«Ужасная статистика»: враг активизировался, обстрелов стало больше – Беседин
«Ужасная статистика»: враг активизировался, обстрелов стало больше – Беседин
20.02.2025, 09:43
«Это не очень много»: сколько в этом году восстановят домов, рассказал Терехов
«Это не очень много»: сколько в этом году восстановят домов, рассказал Терехов
20.02.2025, 10:17

Новости по теме:

07:24
Украинские защитники продвинулись в центре Волчанска – подробности от ISW
09:35
Плацдарм врага расширяется, у ВСУ нет сил сдержать РФ на Купянщине – аналитик
08:27
Генштаб: РФ активизировалась, 18 вражеских атак отбили украинские защитники
07:27
ISW: гауляйтер Ганчев похвастался успехами РФ, которые так и не подтвердились
08:17
О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали в Генштабе

Вы читали новость: «РФ сбросила авиабомбы на три населенных пункта, наступала девять раз – Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 08:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 20 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковщине, а также потерях врага.".