РФ сбросила авиабомбы на три населенных пункта, наступала девять раз – Генштаб
В утренней сводке 20 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковщине, а также потерях врага.
На Харьковском направлении оккупанты атаковали наши позиции пять раз в районе Волчанска и Западного. На Купянском – СОУ сдержали четыре наступления россиян.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово», – уточнили в ГШ.
Под вражескими авиаударами в течение суток оказались Уды, Черноглазовка и Купянск, отметили в Генштабе.
Потери врага на сегодняшний день следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 08:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 20 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковщине, а также потерях врага.".