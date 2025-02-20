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ОТГВ «Харьков»: 515 раз ударили россияне по позициям ВСУ – чем били

Украина 11:42   20.02.2025
Николь Костенко-Лагутина

О боях, потерях россиян, а также ситуации на севере области, сообщили 20 февраля в ОТГВ «Харьков».

«За минувшие сутки враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Западного. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с применением 7 КАБ, 66 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 515 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут СОУ.

За сутки враг потерял 81 военного: 25 – убиты, 51 солдат ранен, еще пятеро сдались в плен. Кроме того, на севере области ВСУ ликвидировали 66 единиц вооружения и спецтехники ВС РФ: две артсистемы, 11 авто, 47 БпЛА, а также 85 укрытий, три места для хранения боеприпасов и стартовую площадку для запуска беспилотников.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 11:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, потерях россиян, а также ситуации на севере области, сообщили 20 февраля в ОТГВ «Харьков».".