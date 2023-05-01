У Харкові знеструмили кисневу підстанцію “інфекційки”: що з пацієнтами

За підозрою у знеструмленні кисневої підстанції Харківської обласної інфекційної лікарні вранці 1 травня працівники поліції затримали 40-річного уродженця Донецької області. На щастя, на пацієнтів медустанови цей інцидент ніяк не вплинув: ця підстанція не подавала кисень до палат.

Підозрілого чоловіка, який метушився біля кисневої підстанції, побачив співробітник медустанови, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Громадянин пошкодив електричний кабель. Чоловік знеструмив підстанцію лікарні та повністю зупинив подачу кисню. Своїми діями він створив загрозу життю та здоров’ю пацієнтам інфекційної лікарні”, – додали в поліції та зазначили, що вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом.

Як розповів “Суспільне Харків” директор обласної інфекційної лікарні Павло Нартов, чоловік, попередньо, був нетверезий чи у стані наркотичного сп’яніння. Він намагався вкрасти кабель зі станції, яка веде до нової реанімації.

“Сильно нашкодити він не встиг. Відповідальні за кисень працівники побачили на камері спостереження цього чоловіка й затримали його та викликали поліцію. Він пошкодив електричний кабель, який був під’єднаний до кисневої станції, але ця станція нині не подавала кисень в палати, де є пацієнти, тому на них це ніяк не вплинуло. Станом на цю хвилину вже все полагодили”, – зазначив Нартов.