В Харькове обесточили кислородную подстанцию “инфекционки”: что с пациентами

По подозрению в обесточивании кислородной подстанции Харьковской областной инфекционной больницы утром 1 мая сотрудники полиции задержали 40-летнего уроженца Донецкой области. К счастью, на пациентов медучреждения этот инцидент никак не повлиял: подстанция не подавала кислород в палаты.

Подозрительного мужчину, который суетился возле кислородной подстанции, заметил сотрудник медучреждения, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Гражданин повредил электрический кабель. Мужчина обесточил подстанцию больницы и полностью остановил подачу кислорода. Своими действиями он создал угрозу жизни и здоровью пациентам инфекционной больницы», — добавили в полиции и отметили, что решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Как рассказал «Суспільне Харків» директор областной инфекционной больницы Павел Нартов, мужчина, предварительно, был нетрезв или в состоянии наркотического опьянения. Он пытался украсть кабель со станции, которая ведет в новую реанимацию.

«Сильно навредить он не успел. Ответственные за кислород работники увидели на камере наблюдения этого человека, задержали его и вызвали полицию. Он повредил электрический кабель, который был подключен к кислородной станции, но эта станция сейчас не подавала кислород в палаты, где есть пациенты, поэтому на них это никак не повлияло. По состоянию на эту минуту уже все починили», — отметил Нартов.