РФ уничтожила третью подстанцию, не все со светом — итоги 7 октября
РФ ударила 25 «шахедами» по третьей подстанции в Харькове, без света остались 40 тысяч абонентов, приговор бывшему сотруднику ТЦК, побившему учителя, Суперлуна над Харьковом — МГ «Объектив» напоминает главные новости 7 октября.
25 «шахедов» ударили по трансформаторной подстанции
РФ «шахедами» выключает в Харькове свет. Вторую ночь подряд город массированно атаковали ударные БпЛА. 25 ударов пришлись в одно и то же место в Немышлянском районе – целью атаки стала трансформаторная подстанция, питавшая абонентов в трех районах Харькова.
Без электричества все еще 10 тысяч абонентов
Оборудование сгорело. Из-за этого сразу было обесточено около 40 тысяч абонентов. По состоянию на середину дня без света оставались 10 тысяч абонентов. На месте прилетов возник пожар. Обошлось без разрушений жилья харьковчан и без пострадавших. Однако ситуация в энергетике остается тяжелой. В предыдущие дни россияне уже уничтожили две трансформаторные подстанции, оставив без электричества тысячи горожан.
Суд в Харькове вынес приговор бывшему сотруднику ТЦК, избившему учителя
Суд в Харькове вынес приговор бывшему сотруднику ТЦК Сергею Воловику, избившему учителя. Тот был забронирован и имел все необходимые документы, но обидчика это не остановило. Воловика признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде ограничения свободы на 3 года.
Супермесяц взойдет сегодня в небе над Харьковщиной
Супермесяц можно будет увидеть в небе над Харьковщиной ночью 7 октября. Луна поднимется на востоке и будет казаться на 30% ярче и на 10-12% больше обычного. Такой эффект возникает из-за особенности орбиты, по которой Луна движется.
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА Shahed, главные новости, итоги дня, новости Харькова, подстанция, суд, Суперлуна, тцк, Харьков, электроподстанция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ уничтожила третью подстанцию, не все со светом — итоги 7 октября»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2025 в 22:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ ударила 25 «шахедами» по третьей подстанции в Харькове, без света остались 40 тысяч абонентов, Суперлуна над Харьковом — МГ «Объектив» напоминает главные новости 7 октября. ".