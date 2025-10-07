РФ уничтожила третью подстанцию, не все со светом — итоги 7 октября

РФ ударила 25 «шахедами» по третьей подстанции в Харькове, без света остались 40 тысяч абонентов, приговор бывшему сотруднику ТЦК, побившему учителя, Суперлуна над Харьковом — МГ «Объектив» напоминает главные новости 7 октября.

РФ «шахедами» выключает в Харькове свет. Вторую ночь подряд город массированно атаковали ударные БпЛА. 25 ударов пришлись в одно и то же место в Немышлянском районе – целью атаки стала трансформаторная подстанция, питавшая абонентов в трех районах Харькова.

Оборудование сгорело. Из-за этого сразу было обесточено около 40 тысяч абонентов. По состоянию на середину дня без света оставались 10 тысяч абонентов. На месте прилетов возник пожар. Обошлось без разрушений жилья харьковчан и без пострадавших. Однако ситуация в энергетике остается тяжелой. В предыдущие дни россияне уже уничтожили две трансформаторные подстанции, оставив без электричества тысячи горожан.

Суд в Харькове вынес приговор бывшему сотруднику ТЦК Сергею Воловику, избившему учителя. Тот был забронирован и имел все необходимые документы, но обидчика это не остановило. Воловика признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде ограничения свободы на 3 года.

Супермесяц можно будет увидеть в небе над Харьковщиной ночью 7 октября. Луна поднимется на востоке и будет казаться на 30% ярче и на 10-12% больше обычного. Такой эффект возникает из-за особенности орбиты, по которой Луна движется.