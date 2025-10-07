РФ знищила третю підстанцію, не всі зі світлом – підсумки 7 жовтня

РФ вдарила 25 “шахедами” по третій підстанції в Харкові, без світла лишилися 40 тисяч абонентів, вирок колишньому співробітнику ТЦК, що побив вчителя, Супермісяць над Харковом – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 7 жовтня.

<br />

Росія «шахедами» вимикає Харкову світло. Другу ніч поспіль місто масовано атакували ударні БпЛА. 25 ударів прийшлися в одне й те саме місце в Немишлянському районі – ціллю атаки стала трансформаторна підстанція, яка живила абонентів у трьох районах Харкова.

Обладнання згоріло. Через це одразу були знеструмлені близько 40 тисяч абонентів. Станом на середину дня без світла залишалися 10 тисяч. На місці «прильотів» виникла пожежа. Обійшлося без руйнацій житла харків’ян і без постраждалих. Проте ситуація в енергетиці залишається важкою. У попередні дні росіяни вже знищили дві трансформаторні підстанції, залишивши без електрики тисячі містян.

Суд у Харкові виніс вирок колишньому співробітникові ТЦК Сергію Воловику, який побив учителя. Той був заброньованим і мав усі необхідні документи, але кривдника це не зупинило. Воловика визнали винним у хуліганстві та призначили покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки.

Супермісяць можна буде побачити в небі над Харківщиною вночі сьогодні, 7 жовтня. Місяць підійметься на сході та здаватиметься на 30% яскравішим і на 10-12 % більшим, ніж зазвичай. Такий ефект виникає через особливість орбіти, за якою Місяць рухається.