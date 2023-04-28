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В Харькове обокрали подвал: подозреваемый дал интервью коммунальщикам (видео)

Общество 21:13   28.04.2023
Елена Нагорная
В Харькове обокрали подвал: подозреваемый дал интервью коммунальщикам (видео) Фото: КП «ХТМ»

Из подвала дома в Слободском районе Харькова, который также служит укрытием для людей, украли оборудование индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием. Вероятных воров задержали.

Утром коммунальщики пришли на обход территории и не досчитались 58 шаровых кранов, 30 метров медной трубки и другого оборудования на семь подъездов, передает пресс-служба КП «ХТС» со ссылкой на начальника теплового участка Дмитрия Блудова.

Как говорится в публикации, работники службы безопасности, режима и связи КП вместе с правоохранителями нашли вероятных воров. Один из них — 20-летний молодой человек — признался на камеру, что употребляет наркотики и сдал украденное на металлолом, чтобы выручить деньги на дозу.

Видео: КП «ХТС»

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 21:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из подвала дома в Слободском районе Харькова, который также служит укрытием для людей, украли оборудование индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием. Вероятных воров задержали.".