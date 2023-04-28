В Харькове обокрали подвал: подозреваемый дал интервью коммунальщикам (видео)

Из подвала дома в Слободском районе Харькова, который также служит укрытием для людей, украли оборудование индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием. Вероятных воров задержали.

Утром коммунальщики пришли на обход территории и не досчитались 58 шаровых кранов, 30 метров медной трубки и другого оборудования на семь подъездов, передает пресс-служба КП «ХТС» со ссылкой на начальника теплового участка Дмитрия Блудова.

Как говорится в публикации, работники службы безопасности, режима и связи КП вместе с правоохранителями нашли вероятных воров. Один из них — 20-летний молодой человек — признался на камеру, что употребляет наркотики и сдал украденное на металлолом, чтобы выручить деньги на дозу.

Видео: КП «ХТС»