В Харькове обокрали подвал: подозреваемый дал интервью коммунальщикам (видео)
Фото: КП «ХТМ»
Из подвала дома в Слободском районе Харькова, который также служит укрытием для людей, украли оборудование индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием. Вероятных воров задержали.
Утром коммунальщики пришли на обход территории и не досчитались 58 шаровых кранов, 30 метров медной трубки и другого оборудования на семь подъездов, передает пресс-служба КП «ХТС» со ссылкой на начальника теплового участка Дмитрия Блудова.
Как говорится в публикации, работники службы безопасности, режима и связи КП вместе с правоохранителями нашли вероятных воров. Один из них — 20-летний молодой человек — признался на камеру, что употребляет наркотики и сдал украденное на металлолом, чтобы выручить деньги на дозу.
Видео: КП «ХТС»
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 21:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из подвала дома в Слободском районе Харькова, который также служит укрытием для людей, украли оборудование индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием. Вероятных воров задержали.".