ТЭЦ-5 отключают: в одном из районов Харькова три месяца не будет горячей воды

С 1 мая по 1 августа будет приостановлено горячее водоснабжение Холодногорского района Харькова.

Причина — отключение ТЭЦ-5 на планово-предупредительные работы, сообщили на Facebook-странице Холодногорского района.

Ранее в КП «Харьковские тепловые сети» сообщили, что реконструируют 11-ю магистраль, которая транспортирует теплоноситель в 680 домов в Слободском, Салтовском, Киевском и Основянском районах. Без горячей воды временно жильцы 14 домов.