ТЭЦ-5 отключают: в одном из районов Харькова три месяца не будет горячей воды
С 1 мая по 1 августа будет приостановлено горячее водоснабжение Холодногорского района Харькова.
Причина — отключение ТЭЦ-5 на планово-предупредительные работы, сообщили на Facebook-странице Холодногорского района.
Ранее в КП «Харьковские тепловые сети» сообщили, что реконструируют 11-ю магистраль, которая транспортирует теплоноситель в 680 домов в Слободском, Салтовском, Киевском и Основянском районах. Без горячей воды временно жильцы 14 домов.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 19:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 мая по 1 августа будет приостановлено горячее водоснабжение Холодногорского района Харькова.".