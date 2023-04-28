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ТЭЦ-5 отключают: в одном из районов Харькова три месяца не будет горячей воды

Общество 19:46   28.04.2023
Елена Нагорная
ТЭЦ-5 отключают: в одном из районов Харькова три месяца не будет горячей воды

С 1 мая по 1 августа будет приостановлено горячее водоснабжение Холодногорского района Харькова.

Причина — отключение ТЭЦ-5 на планово-предупредительные работы, сообщили на Facebook-странице Холодногорского района.

Ранее в КП «Харьковские тепловые сети» сообщили, что реконструируют 11-ю магистраль, которая транспортирует теплоноситель в 680 домов в Слободском, Салтовском, Киевском и Основянском районах. Без горячей воды временно жильцы 14 домов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 19:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 мая по 1 августа будет приостановлено горячее водоснабжение Холодногорского района Харькова.".