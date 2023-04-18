В Харькове разрыли тепломагистраль, 60 лет не видевшую капремонта (фото)
Работники КП «Харьковские тепловые сети» реконструируют 11-ю магистраль, которая транспортирует теплоноситель в 680 домов в Слободском, Салтовском, Киевском и Основянском районах.
Магистраль была построена в 1945 году, ее последний капитальный ремонт проводился в середине 60-х. Только за последние три года коммунальщики ликвидировали на ней 43 дефекта, рассказывают в КП «Харьковские тепловые сети».
Сейчас тепловики заменяют 780 метров трубопровода диаметром 600 миллиметров.
«Особенно нелегко дались старой трубе последние восемь перезапусков отопления. Кроме того, она и так находилась в плане на реконструкцию. Данный участок является продолжением теплотрассы, которую заменили на современные трубы еще в прошлом году. Теперь вместо металлических труб будут смонтированы предварительно изолированные, которые, согласно гарантии производителя, должны прослужить около 50 лет», — отметили на предприятии.
По словам технического директора КП Евгения Кауркина, большинство домов, зависящих от этой магистрали, подключены к другим сетям, поэтому без горячей воды временно останутся только 14. Работы продлятся около двух месяцев. После этого будут выполнены асфальтирование и благоустройство территории.
Фото: КП «ХТС»
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 20:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники КП «Харьковские тепловые сети» реконструируют 11-ю магистраль, которая транспортирует теплоноситель в 680 домов в Слободском, Салтовском, Киевском и Основянском районах.".