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В Харькове разрыли тепломагистраль, 60 лет не видевшую капремонта (фото)

Общество 20:41   18.04.2023
Елена Нагорная
В Харькове разрыли тепломагистраль, 60 лет не видевшую капремонта (фото) Фото: КП «ХТС»

Работники КП «Харьковские тепловые сети» реконструируют 11-ю магистраль, которая транспортирует теплоноситель в 680 домов в Слободском, Салтовском, Киевском и Основянском районах.

Магистраль была построена в 1945 году, ее последний капитальный ремонт проводился в середине 60-х. Только за последние три года коммунальщики ликвидировали на ней 43 дефекта, рассказывают в КП «Харьковские тепловые сети».

Сейчас тепловики заменяют 780 метров трубопровода диаметром 600 миллиметров.

«Особенно нелегко дались старой трубе последние восемь перезапусков отопления. Кроме того, она и так находилась в плане на реконструкцию. Данный участок является продолжением теплотрассы, которую заменили на современные трубы еще в прошлом году. Теперь вместо металлических труб будут смонтированы предварительно изолированные, которые, согласно гарантии производителя, должны прослужить около 50 лет», — отметили на предприятии.

По словам технического директора КП Евгения Кауркина, большинство домов, зависящих от этой магистрали, подключены к другим сетям, поэтому без горячей воды временно останутся только 14. Работы продлятся около двух месяцев. После этого будут выполнены асфальтирование и благоустройство территории.


Фото: КП «ХТС»

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Автор: Елена Нагорная

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники КП «Харьковские тепловые сети» реконструируют 11-ю магистраль, которая транспортирует теплоноситель в 680 домов в Слободском, Салтовском, Киевском и Основянском районах.".