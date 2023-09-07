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«Теплосети» завершают подготовку к зиме в Новобаварском районе Харькова

Общество 19:44   07.09.2023
Оксана Якушко
«Теплосети» завершают подготовку к зиме в Новобаварском районе Харькова

Готовность Новобаварского филиала КП «Харьковские тепловые сети» к началу отопительного сезона составляет 93%.

Как сообщил начальник филиала Иван Потапов, за ремонтную кампанию коммунальщики подготовили 73 котельные, реконструировали тепломеханическую часть двух центральных тепловых пунктов и провели 19 перекладок сетей. Также к запуску тепла было подготовлено все 428 жилых домов.

На сегодняшний день в работе находятся еще два объекта. В частности, идет перекладка участка внутриквартальной магистрали длиной 400 м, которая питает 14 многоэтажных домов. Рабочие уже убрали часть старого трубопровода и готовятся к монтажу нового. По словам начальника филиала, чтобы избежать повреждения дорожного покрытия, сеть протянут под землей. Работы планируют завершить до конца сентября.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 19:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Готовность Новобаварского филиала КП «Харьковские тепловые сети» к началу отопительного сезона составляет 93%.".