«Тепломережі» завершують підготовку до зими у Новобаварському районі Харкова
Готовність Новобаварської філії КП «Харківські теплові мережі» до початку опалювального сезону становить 93%.
Як повідомив начальник філії Іван Потапов, за ремонтну кампанію комунальники підготували 73 котельні, реконструювали тепломеханічну частину двох центральних теплових пунктів та провели 19 перекладань мереж. Також до запуску тепла були підготовлені всі 428 житлових будинків.
На сьогодні у роботі знаходяться ще два об’єкти. Зокрема, проводиться перекладання ділянки внутрішньоквартальної магістралі завдовжки 400 м, яка живить 14 багатоповерхових будинків. Робітники вже прибрали частину старого трубопроводу і готуються до монтажу нового. За словами начальника філії, щоб уникнути пошкодження дорожнього покриття, мережу протягнуть під землею. Роботи планують завершити до кінця вересня.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 19:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Готовність Новобаварської філії КП «Харківські теплові мережі» до початку опалювального сезону становить 93%.".