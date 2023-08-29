У Шевченківському районі Харкова завершують підготовку до опалювального сезону

У Шевченківській філії КП “Харківські теплові мережі” завершують літню ремонтну кампанію.

Працівники реконструюють магістральні камери, теплотраси та центральні теплові пункти. Зокрема завершили монтаж тепломеханічної частини однієї з вузлових магістральних камер.

За словами начальника філії Володимира Комарницького, вузол, збудований у 1979 році, ніколи капітально не ремонтували. Крім того, він підтоплювався ґрунтовими водами. Завдяки новим дренажним насосам цю проблему буде вирішено. Володимир Комарницький зазначив, що у магістральній камері встановили нові труби, запірну арматуру та систему диспетчеризації SCADA, яка дозволить дистанційно керувати роботою камери.

Крім того, начальник філії повідомив, що в районі вже заповнюють магістралі теплоносієм, завершують підготовку внутрішньоквартальних та будинкових систем. На одному з теплових пунктів, які цього року проходять повну реконструкцію, фахівці КП «Харківводоканал» міняють трубу холодного водопостачання. Після завершення всіх робіт буде подана гаряча вода.