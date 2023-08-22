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У Салтівському районі закінчується реконструкція теплових пунктів

Суспільство 15:22   22.08.2023
Вікторія Яковенко
У Салтівському районі закінчується реконструкція теплових пунктів Фото: Харківська міськрада

У Салтівській філії КП «Харківські теплові мережі» закінчується реконструкція п’яти центральних теплових пунктів, які будуть забезпечені сучасними системами диспетчеризації та працюватимуть в автоматичному режимі.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Реконструкція покращить якість опалення та гарячого водопостачання у 146 житлових будинках, п’яти школах, чотирьох дитсадках та лікувальних закладах на Північній Салтівці.

За словами начальника Салтівської філії КП «ХТМ» Антона Іщенка, в одному з теплових пунктів обладнання для подачі гарячої води було змонтоване на початку серпня. Зараз комунальники закінчили всі роботи з монтажу тепломеханічної частини та завершують встановлення електричних систем автоматики та ізоляцію трубопроводів. Загалом ЦТП уже готовий подавати тепло.

До опалювального сезону фахівці філії підготували 1035 будинків. Також минулого тижня після планово-попереджувальних робіт була запущена остання з магістралей у Салтівському районі, і тепер гаряча вода подається практично до кожної оселі.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 15:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівській філії КП «Харківські теплові мережі» закінчується реконструкція п’яти центральних теплових пунктів, які будуть забезпечені сучасними системами диспетчеризації та працюватимуть в автоматичному режимі.".