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У Кулиничах завершують перекладку магістралі, що подає тепло в селище (фото)

Суспільство 23:14   17.08.2023
Олена Нагорна
У Кулиничах завершують перекладку магістралі, що подає тепло в селище (фото)

Робочі КП «Харківські теплові мережі» завершують перекладку основної тепломагістралі, яка подає тепло від котельні на всі внутрішньоквартальні мережі у селищі Кулиничі.

Теплотраса 1983 року діаметром 250 мм і загальною протяжністю близько 800 м за останні п’ять років дала кілька дефектів. Минулого опалювального сезону її ремонтували двічі, пише пресслужба міськради.

Першу ділянку теплотраси замінили у 2021 році, а цього літа завершується заміна ще 400 м труби.

«Змінювалися і найбільш пошкоджені ділянки внутрішньоквартальних мереж. За два роки вдалося повністю перекласти 20% теплових мереж селища. Тепло подавалося навіть у напіврозбиті обстрілами будинки. Робітники відновлювали тепловий контур на вцілілих поверхах та під’їздах, і люди зимували в теплі. Крім того, після оснащення котельної дизельним генератором батареї в будинках завжди були теплими, навіть коли не було світла», — розповів начальник Немишлянської філії КП «ХТМ» Олег Левченков.

Монтаж тепломагістралі планують завершити до кінця серпня.


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робочі КП «Харківські теплові мережі» завершують перекладку основної тепломагістралі, яка подає тепло від котельні на всі внутрішньоквартальні мережі у селищі Кулиничі.".