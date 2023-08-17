У Кулиничах завершують перекладку магістралі, що подає тепло в селище (фото)
Робочі КП «Харківські теплові мережі» завершують перекладку основної тепломагістралі, яка подає тепло від котельні на всі внутрішньоквартальні мережі у селищі Кулиничі.
Теплотраса 1983 року діаметром 250 мм і загальною протяжністю близько 800 м за останні п’ять років дала кілька дефектів. Минулого опалювального сезону її ремонтували двічі, пише пресслужба міськради.
Першу ділянку теплотраси замінили у 2021 році, а цього літа завершується заміна ще 400 м труби.
«Змінювалися і найбільш пошкоджені ділянки внутрішньоквартальних мереж. За два роки вдалося повністю перекласти 20% теплових мереж селища. Тепло подавалося навіть у напіврозбиті обстрілами будинки. Робітники відновлювали тепловий контур на вцілілих поверхах та під’їздах, і люди зимували в теплі. Крім того, після оснащення котельної дизельним генератором батареї в будинках завжди були теплими, навіть коли не було світла», — розповів начальник Немишлянської філії КП «ХТМ» Олег Левченков.
Монтаж тепломагістралі планують завершити до кінця серпня.
Фото: Харківська міськрада
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 23:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робочі КП «Харківські теплові мережі» завершують перекладку основної тепломагістралі, яка подає тепло від котельні на всі внутрішньоквартальні мережі у селищі Кулиничі.".