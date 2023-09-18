Гарячу воду повертають у 800 будинків: комунальники звернулися до харків’ян
У 800 будинках у Шевченківському, Холодногірському та Новобаварському районах Харкова з 18 вересня починають відновлювати подачу гарячої води.
Мешканці всіх домів отримають послугу у повному обсязі до вечора 19 вересня, повідомляють у пресслужбі КП “Харківські теплові мережі”.
Комунальники звертаються до харків’ян із проханням простежити за системами у своїх квартирах та попередити про увімкнення гарячої води сусідів, які тимчасово не проживають удома.
“У разі позаштатних ситуацій у квартирах, протікань та пошкоджень змішувачів, просимо вчасно повідомляти у службу 15-62 або кол-центр КП “ХТМ” за телефоном 341-41-40″, – закликають до КП.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 18:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 800 будинках у Шевченківському, Холодногірському та Новобаварському районах Харкова з 18 вересня починають відновлювати подачу гарячої води.".