Гарячу воду повертають у 800 будинків: комунальники звернулися до харків’ян

У 800 будинках у Шевченківському, Холодногірському та Новобаварському районах Харкова з 18 вересня починають відновлювати подачу гарячої води.

Мешканці всіх домів отримають послугу у повному обсязі до вечора 19 вересня, повідомляють у пресслужбі КП “Харківські теплові мережі”.

Комунальники звертаються до харків’ян із проханням простежити за системами у своїх квартирах та попередити про увімкнення гарячої води сусідів, які тимчасово не проживають удома.

“У разі позаштатних ситуацій у квартирах, протікань та пошкоджень змішувачів, просимо вчасно повідомляти у службу 15-62 або кол-центр КП “ХТМ” за телефоном 341-41-40″, – закликають до КП.