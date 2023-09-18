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Гарячу воду повертають у 800 будинків: комунальники звернулися до харків’ян

Суспільство 18:11   18.09.2023
Олена Нагорна
Гарячу воду повертають у 800 будинків: комунальники звернулися до харків’ян

У 800 будинках у Шевченківському, Холодногірському та Новобаварському районах Харкова з 18 вересня починають відновлювати подачу гарячої води.

Мешканці всіх домів отримають послугу у повному обсязі до вечора 19 вересня, повідомляють у пресслужбі КП “Харківські теплові мережі”.

Комунальники звертаються до харків’ян із проханням простежити за системами у своїх квартирах та попередити про увімкнення гарячої води сусідів, які тимчасово не проживають удома.

“У разі позаштатних ситуацій у квартирах, протікань та пошкоджень змішувачів, просимо вчасно повідомляти у службу 15-62 або кол-центр КП “ХТМ” за телефоном 341-41-40″, – закликають до КП.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 18:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 800 будинках у Шевченківському, Холодногірському та Новобаварському районах Харкова з 18 вересня починають відновлювати подачу гарячої води.".