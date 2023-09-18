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Горячую воду возвращают в 800 домов: коммунальщики обратились к харьковчанам

Общество 18:11   18.09.2023
Елена Нагорная
Горячую воду возвращают в 800 домов: коммунальщики обратились к харьковчанам

В 800 домах в Шевченковском, Холодногорском и Новобаварском районах Харькова с 18 сентября начинают возобновлять подачу горячей воды.

Жильцы всех домов получат услугу в полном объеме до вечера 19 сентября, сообщают в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети».

Коммунальщики обращаются к харьковчанам с просьбой проследить за системами в своих квартирах и предупредить о включении горячей воды соседей, которые временно не проживают дома.

«В случае внештатных ситуаций в квартирах, протечек и повреждений смесителей, просим вовремя сообщать в службу 15-62 или колл-центр КП «ХТС» по телефону 341-41-40″, — призывают в КП.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 18:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 800 домах в Шевченковском, Холодногорском и Новобаварском районах Харькова с 18 сентября начинают возобновлять подачу горячей воды.".