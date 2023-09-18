Горячую воду возвращают в 800 домов: коммунальщики обратились к харьковчанам

В 800 домах в Шевченковском, Холодногорском и Новобаварском районах Харькова с 18 сентября начинают возобновлять подачу горячей воды.

Жильцы всех домов получат услугу в полном объеме до вечера 19 сентября, сообщают в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети».

Коммунальщики обращаются к харьковчанам с просьбой проследить за системами в своих квартирах и предупредить о включении горячей воды соседей, которые временно не проживают дома.

«В случае внештатных ситуаций в квартирах, протечек и повреждений смесителей, просим вовремя сообщать в службу 15-62 или колл-центр КП «ХТС» по телефону 341-41-40″, — призывают в КП.