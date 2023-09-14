Чи встигнуть за місяць підготувати Харків до пуску тепла. Інформація Терехова

Системи теплопостачання Харкова загалом підготовлені до опалювального сезону на 86%, повідомив в етері національного телемарафону Ігор Терехов. Мер упевнений, що за місяць комунальники встигнуть завершити всі роботи.

Терехов зазначив, що підготовка міста до опалювального сезону не зупиняється й у вихідні.

“У суботу і неділю всі на роботі… Продовжуємо працювати, бо дуже багато накоїв ворог. Зруйнував нам ТЕЦ, котельні, магістральні трубопроводи. У планах у нас перекласти 220 кілометрів теплових мереж. Сьогодні вже перекладено 186”, – сказав мер.

Він нагадав, що через російські удари під час опалювального сезону 2022/2023 систему перезапускали вісім разів.

“Ми зробили певні кроки для того, щоб наперед зробити деякі заходи щодо прикриття певних речей. Працюємо для того, щоб було стале постачання теплом Харкова. Оснастили дуже багато наших котелень генераторами”, – додав Терехов.

Нагадаємо, що опалювальний сезон традиційно стартує 15 жовтня, але може бути розпочатий пізніше. Опалення вмикають, коли три дні поспіль фіксується середньодобова температура нижче +8 °С. Розпорядження про початок опалювального сезону підписує міський голова. У 2022 році в Харкові тепло в медустанови почали подавати 15 жовтня.