Обстріляну котельню у Харкові, що забезпечує сотні будинків, готують до зими

Котельню в Київському районі, побудовану в 1976 році, яку обстріляли росіяни, готують до нового опалювального сезону та блекаутів.

«Тут були вибиті всі вікна, пошкоджено дах, розбиті котли», – розповів технічний директор КП «ХТМ».

Тож минулого року тут капітально ремонтувати два котли, замінювали розмерзлі труби та комунікації, ставили вікна й відновлювали пробитий дах.

Зараз тут триває капітальний ремонт третього котла і заміна усіх колекторів. Крім того, зазначили тепловики, замінюють запірну арматуру та насосне обладнання.

«Взимку ця котельня має забезпечити теплом та гарячою водою 110 житлових будинків, 4 дитячы садочки, дві школи та лікарню», – додали в «ХТМ».

На випадок блекаутів, тепловики сподіваються обійтися когенераційною установкою, яку також відновили після обстрілів.

«Крім того, через особливості водопостачання мікрорайону, на котельні влаштовуються баки аварійного запасу води, щоб забезпечити автономність за будь-яких умов», – зазначили тепловики.