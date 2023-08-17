Обстріляну котельню у Харкові, що забезпечує сотні будинків, готують до зими
Котельню в Київському районі, побудовану в 1976 році, яку обстріляли росіяни, готують до нового опалювального сезону та блекаутів.
«Тут були вибиті всі вікна, пошкоджено дах, розбиті котли», – розповів технічний директор КП «ХТМ».
Тож минулого року тут капітально ремонтувати два котли, замінювали розмерзлі труби та комунікації, ставили вікна й відновлювали пробитий дах.
Зараз тут триває капітальний ремонт третього котла і заміна усіх колекторів. Крім того, зазначили тепловики, замінюють запірну арматуру та насосне обладнання.
«Взимку ця котельня має забезпечити теплом та гарячою водою 110 житлових будинків, 4 дитячы садочки, дві школи та лікарню», – додали в «ХТМ».
На випадок блекаутів, тепловики сподіваються обійтися когенераційною установкою, яку також відновили після обстрілів.
«Крім того, через особливості водопостачання мікрорайону, на котельні влаштовуються баки аварійного запасу води, щоб забезпечити автономність за будь-яких умов», – зазначили тепловики.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2023 в 12:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Котельню в Київському районі, побудовану в 1976 році, яку обстріляли росіяни, готують до нового опалювального сезону та блекаутів.".