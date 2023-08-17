Обстрелянную котельную в Харькове, обеспечивающую сотни домов, готовят к зиме
Котельную в Киевском районе, построенную в 1976 году, которую обстреляли россияне, готовят к новому отопительному сезону и блэкаутам.
«Здесь были выбиты все окна, повреждены крыша, разбиты котлы», – рассказал технический директор КП «ХТС».
Поэтому в прошлом году здесь капитально ремонтировали два котла, заменяли размерзшие трубы и коммуникации, ставили окна и восстанавливали пробитую крышу.
Сейчас здесь идет капитальный ремонт третьего котла и замена всех коллекторов. Кроме того, отметили тепловики, заменяют запорную арматуру и насосное оборудование.
«Зимой эта котельная должна обеспечить теплом и горячей водой 110 жилых домов, 4 детских сада, две школы и больницу», — добавили в «ХТС».
На случай блэкаутов тепловики надеются обойтись когенерационной установкой, которую также восстановили после обстрелов.
«Кроме того, из-за особенностей водоснабжения микрорайона, на котельной устраиваются баки аварийного запаса воды, чтобы обеспечить автономность при любых условиях», — отметили тепловики.
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 12:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Котельную в Киевском районе, построенную в 1976 году, которую обстреляли россияне, готовят к новому отопительному сезону и блэкаутам.".