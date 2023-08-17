В Кулиничах завершают перекладку магистрали, подающей тепло в поселок (фото)
Рабочие КП «Харьковские тепловые сети» завершают перекладку основной тепломагистрали, которая подает тепло от котельной на все внутриквартальные сети в поселке Кулиничи.
Теплотрасса 1983-го года диаметром 250 мм и общей протяженностью около 800 м за последние пять лет дала несколько дефектов. В прошлом отопительном сезоне ее ремонтировали дважды, пишет пресс-служба горсовета.
Первый участок теплотрассы заменили в 2021 году, а этим летом завершается замена еще 400 м трубы.
«Менялись и наиболее поврежденные участки внутриквартальных сетей. За два года удалось полностью переложить 20% тепловых сетей поселка. Тепло подавалось даже в полуразбитые обстрелами дома. Рабочие восстанавливали тепловой контур на уцелевших этажах и подъездах, и люди зимовали в тепле. Кроме того, после оснащения котельной дизельным генератором батареи в домах всегда были теплыми, даже, когда не было света», — рассказал начальник Немышлянского филиала КП «ХТС» Олег Левченков.
Монтаж тепломагистрали планируют завершить к концу августа.
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 23:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Харьковские тепловые сети» завершают перекладку основной тепломагистрали, которая подает тепло от котельной на все внутриквартальные сети в поселке Кулиничи.".