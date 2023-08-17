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В Кулиничах завершают перекладку магистрали, подающей тепло в поселок (фото)

Общество 23:14   17.08.2023
Елена Нагорная
В Кулиничах завершают перекладку магистрали, подающей тепло в поселок (фото) Фото: Харьковский горсовет

Рабочие КП «Харьковские тепловые сети» завершают перекладку основной тепломагистрали, которая подает тепло от котельной на все внутриквартальные сети в поселке Кулиничи.

Теплотрасса 1983-го года диаметром 250 мм и общей протяженностью около 800 м за последние пять лет дала несколько дефектов. В прошлом отопительном сезоне ее ремонтировали дважды, пишет пресс-служба горсовета.

Первый участок теплотрассы заменили в 2021 году, а этим летом завершается замена еще 400 м трубы.

«Менялись и наиболее поврежденные участки внутриквартальных сетей. За два года удалось полностью переложить 20% тепловых сетей поселка. Тепло подавалось даже в полуразбитые обстрелами дома. Рабочие восстанавливали тепловой контур на уцелевших этажах и подъездах, и люди зимовали в тепле. Кроме того, после оснащения котельной дизельным генератором батареи в домах всегда были теплыми, даже, когда не было света», — рассказал начальник Немышлянского филиала КП «ХТС» Олег Левченков.

Монтаж тепломагистрали планируют завершить к концу августа.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 августа 2023 в 23:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Харьковские тепловые сети» завершают перекладку основной тепломагистрали, которая подает тепло от котельной на все внутриквартальные сети в поселке Кулиничи.".