В Кулиничах завершают перекладку магистрали, подающей тепло в поселок (фото)

Рабочие КП «Харьковские тепловые сети» завершают перекладку основной тепломагистрали, которая подает тепло от котельной на все внутриквартальные сети в поселке Кулиничи.

Теплотрасса 1983-го года диаметром 250 мм и общей протяженностью около 800 м за последние пять лет дала несколько дефектов. В прошлом отопительном сезоне ее ремонтировали дважды, пишет пресс-служба горсовета.

Первый участок теплотрассы заменили в 2021 году, а этим летом завершается замена еще 400 м трубы.

«Менялись и наиболее поврежденные участки внутриквартальных сетей. За два года удалось полностью переложить 20% тепловых сетей поселка. Тепло подавалось даже в полуразбитые обстрелами дома. Рабочие восстанавливали тепловой контур на уцелевших этажах и подъездах, и люди зимовали в тепле. Кроме того, после оснащения котельной дизельным генератором батареи в домах всегда были теплыми, даже, когда не было света», — рассказал начальник Немышлянского филиала КП «ХТС» Олег Левченков.

Монтаж тепломагистрали планируют завершить к концу августа.



Фото: Харьковский горсовет