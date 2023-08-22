В Салтовском районе заканчивается реконструкция тепловых пунктов
В Салтовском филиале КП «Харьковские тепловые сети» завершается реконструкция пяти центральных тепловых пунктов, которые будут обеспечены современными системами диспетчеризации и будут работать в автоматическом режиме.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Реконструкция улучшит качество отопления и горячего водоснабжения в 146 жилых домах, пяти школах, четырех детсадах и лечебных заведениях на Северной Салтовке.
По словам начальника Салтовского филиала КП «ХТС» Антона Ищенко, в одном из тепловых пунктов оборудование для подачи горячей воды было смонтировано в начале августа. Сейчас коммунальщики закончили все работы по монтажу тепломеханической части и завершают установку электрических систем автоматики и изоляцию трубопроводов. В общем, ЦТП уже готов подавать тепло.
К отопительному сезону специалисты филиала подготовили 1035 домов. Также на прошлой неделе после планово-предупредительных работ была запущена последняя из магистралей в Салтовском районе, и теперь горячая вода подается практически в каждый дом.
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском филиале КП «Харьковские тепловые сети» завершается реконструкция пяти центральных тепловых пунктов, которые будут обеспечены современными системами диспетчеризации и будут работать в автоматическом режиме.".