Live
  • Вт 22.08.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.89
    • 🟢

В Салтовском районе заканчивается реконструкция тепловых пунктов

Общество 15:22   22.08.2023
Виктория Яковенко
В Салтовском районе заканчивается реконструкция тепловых пунктов Фото: Харьковский горсовет

В Салтовском филиале КП «Харьковские тепловые сети» завершается реконструкция пяти центральных тепловых пунктов, которые будут обеспечены современными системами диспетчеризации и будут работать в автоматическом режиме.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Реконструкция улучшит качество отопления и горячего водоснабжения в 146 жилых домах, пяти школах, четырех детсадах и лечебных заведениях на Северной Салтовке.

По словам начальника Салтовского филиала КП «ХТС» Антона Ищенко, в одном из тепловых пунктов оборудование для подачи горячей воды было смонтировано в начале августа. Сейчас коммунальщики закончили все работы по монтажу тепломеханической части и завершают установку электрических систем автоматики и изоляцию трубопроводов. В общем, ЦТП уже готов подавать тепло.

К отопительному сезону специалисты филиала подготовили 1035 домов. Также на прошлой неделе после планово-предупредительных работ была запущена последняя из магистралей в Салтовском районе, и теперь горячая вода подается практически в каждый дом.

06 05 04 03 02

01
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: В Кулиничах завершают перекладку магистрали, подающей тепло в поселок (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник
Синегубов хочет назначить замом директора стоматполиклиники — источник
22.08.2023, 09:38
На 380 млн грн экс-глава СБУ Харьковщины Дудин подал иск к правоохранителям
На 380 млн грн экс-глава СБУ Харьковщины Дудин подал иск к правоохранителям
21.08.2023, 17:18
На юге Харьковщины стихия сегодня срывала крыши и валила деревья (фото)
На юге Харьковщины стихия сегодня срывала крыши и валила деревья (фото)
21.08.2023, 21:39
Пьют алкоголь под окнами в комендантский час: в Харькове жалуются на наливайки
Пьют алкоголь под окнами в комендантский час: в Харькове жалуются на наливайки
22.08.2023, 10:59
Синегубов о Купянском направлении: «Никаких отступлений с нашей стороны нет»
Синегубов о Купянском направлении: «Никаких отступлений с нашей стороны нет»
22.08.2023, 11:30
В Салтовском районе заканчивается реконструкция тепловых пунктов
В Салтовском районе заканчивается реконструкция тепловых пунктов
22.08.2023, 15:22

Новости по теме:

14:04
В Харькове нашли ночной клуб, где отдыхали и пьянствовали подростки (видео)
13:23
Трое пострадавших: на Окружной Харькова произошло ДТП с тремя машинами (фото)
12:23
Сообщали, где вручают повестки: в Харькове пойдет под суд владелец ТГ-канала
23:11
Средь бела дня напал на прохожего: уличного грабителя поймали на Салтовке
22:18
Бизон Сашко, родителей которого убили россияне, вернулся в экопарк (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Салтовском районе заканчивается реконструкция тепловых пунктов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 15:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском филиале КП «Харьковские тепловые сети» завершается реконструкция пяти центральных тепловых пунктов, которые будут обеспечены современными системами диспетчеризации и будут работать в автоматическом режиме.".