В Салтовском районе заканчивается реконструкция тепловых пунктов

В Салтовском филиале КП «Харьковские тепловые сети» завершается реконструкция пяти центральных тепловых пунктов, которые будут обеспечены современными системами диспетчеризации и будут работать в автоматическом режиме.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Реконструкция улучшит качество отопления и горячего водоснабжения в 146 жилых домах, пяти школах, четырех детсадах и лечебных заведениях на Северной Салтовке.

По словам начальника Салтовского филиала КП «ХТС» Антона Ищенко, в одном из тепловых пунктов оборудование для подачи горячей воды было смонтировано в начале августа. Сейчас коммунальщики закончили все работы по монтажу тепломеханической части и завершают установку электрических систем автоматики и изоляцию трубопроводов. В общем, ЦТП уже готов подавать тепло.

К отопительному сезону специалисты филиала подготовили 1035 домов. Также на прошлой неделе после планово-предупредительных работ была запущена последняя из магистралей в Салтовском районе, и теперь горячая вода подается практически в каждый дом.