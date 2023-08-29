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В Шевченковском районе Харькова завершают подготовку к отопительному сезону

Общество 18:20   29.08.2023
Оксана Якушко
В Шевченковском районе Харькова завершают подготовку к отопительному сезону

В Шевченковском филиале КП «Харьковские тепловые сети» завершают летнюю ремонтную кампанию.

Работники реконструируют магистральные камеры, теплотрассы и центральные тепловые пункты. В частности, завершили монтаж тепломеханической части одной из узловых магистральных камер.

По словам начальника филиала Владимира Комарницкого, узел, построенный в 1979 году, никогда капитально не ремонтировали. Кроме того, он подтапливался грунтовыми водами. Благодаря новым дренажным насосам эта проблема будет решена. Владимир Комарницкий отметил, что в магистральной камере установили новые трубы, запорную арматуру и систему диспетчеризации SCADA, которая позволит дистанционно управлять работой камеры.

Кроме того, начальник филиала сообщил, что в районе уже заполняют магистрали теплоносителем, завершают подготовку внутриквартальных и домовых систем. На одном из тепловых пунктов, которые в этом году проходят полную реконструкцию, специалисты КП «Харьковводоканал» меняют трубу холодного водоснабжения. После завершения всех работ будет включена горячая вода.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шевченковском филиале КП «Харьковские тепловые сети» завершают летнюю ремонтную кампанию.".