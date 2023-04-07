За отопление платили 30% харьковчан: что будет с тарифом и грозят ли штрафы

КП «Харьковские тепловые сети» по итогам отопительного сезона, завершившегося 6 апреля, недополучило более 70% средств от потребителей, а количество повреждений на объектах выросло на 80% в сравнении с предыдущим сезоном.

Об этом технический директор предприятия Евгений Кауркин рассказал «Суспільне Харків».

«От начисленных потребителям 100% платежей нам на счета зашло около 30% от суммы. Предприятие недополучило более 70% средств, начисленных потребителям за тепло. Спасибо 30% харьковчан за финансовую дисциплину. Понимая ситуацию, никаких штрафных санкций, никакой пени со стороны предприятия не осуществляется», — отметил Кауркин.

Если бы процент оплаты начислений был больше, эти средства пошли бы на погашение задолженности теплосетей перед поставщиками за потребленный газ, закупку материалов и премии работникам, рассказал технический директор предприятия.

Относительно повышения тарифов на отопление и горячую воду, то пока действует соответствующий мораторий, отметил Кауркин и добавил: «Поэтому в планах «ХТС» таких действий пока нет».

Количество повреждений на объектах теплосетей выросло на 80% в сравнении с предыдущим сезоном, сообщил Кауркин.

«Внезапное исчезновение электропитания приводило к тому, что все электродвигатели, насосы останавливаются одномоментно, происходит гидравлический удар и по оборудованию, и по сетям. Где-то возникают дефекты — на разрыв труба идет, где-то горит обмотка, потому что двигатели мощные. Также мы потеряли одну из турбин в результате такого блэкаута. Все было восстановлено. Были попадания по нашим большим котельным. Там и распределительные устройства, и магистральные трубопроводы», — отметил Кауркин.

По его словам, дефекты были ликвидированы на краткосрочную перспективу, при этом на восстановление нужны большие средства и время.