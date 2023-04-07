Live
  • Суббота 08.04.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

За отопление платили 30% харьковчан: что будет с тарифом и грозят ли штрафы

Общество 10:45   07.04.2023
Елена Нагорная
За отопление платили 30% харьковчан: что будет с тарифом и грозят ли штрафы

КП «Харьковские тепловые сети» по итогам отопительного сезона, завершившегося 6 апреля, недополучило более 70% средств от потребителей, а количество повреждений на объектах выросло на 80% в сравнении с предыдущим сезоном.

Об этом технический директор предприятия Евгений Кауркин рассказал «Суспільне Харків».

«От начисленных потребителям 100% платежей нам на счета зашло около 30% от суммы. Предприятие недополучило более 70% средств, начисленных потребителям за тепло. Спасибо 30% харьковчан за финансовую дисциплину. Понимая ситуацию, никаких штрафных санкций, никакой пени со стороны предприятия не осуществляется», — отметил Кауркин.

Если бы процент оплаты начислений был больше, эти средства пошли бы на погашение задолженности теплосетей перед поставщиками за потребленный газ, закупку материалов и премии работникам, рассказал технический директор предприятия.

Относительно повышения тарифов на отопление и горячую воду, то пока действует соответствующий мораторий, отметил Кауркин и добавил: «Поэтому в планах «ХТС» таких действий пока нет».

Читайте также: Харьковские тепловики завершили отопительный сезон: что с горячей водой (фото)

Количество повреждений на объектах теплосетей выросло на 80% в сравнении с предыдущим сезоном, сообщил Кауркин.

«Внезапное исчезновение электропитания приводило к тому, что все электродвигатели, насосы останавливаются одномоментно, происходит гидравлический удар и по оборудованию, и по сетям. Где-то возникают дефекты — на разрыв труба идет, где-то горит обмотка, потому что двигатели мощные. Также мы потеряли одну из турбин в результате такого блэкаута. Все было восстановлено. Были попадания по нашим большим котельным. Там и распределительные устройства, и магистральные трубопроводы», — отметил Кауркин.

По его словам, дефекты были ликвидированы на краткосрочную перспективу, при этом на восстановление нужны большие средства и время.

Читайте также: Терехов: отопительный сезон в Харькове завершится 6 апреля

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

09:59
Наловил рыбы на полмиллиона: браконьер с Харьковщины заплатит штраф в 17 тысяч
09:23
На Чугуевщине боец ГСЧС помогал раненым от подрыва на мине и подорвался сам
08:35
Армия РФ била по приграничному селу на Харьковщине, есть погибший — Синегубов
08:18
Полиция Харьковщины задержала 75 потенциальных диверсантов за сутки
07:48
На Купянщине из-за обстрелов горело сельхозпредприятие и разрушен дом — ГСЧС

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «За отопление платили 30% харьковчан: что будет с тарифом и грозят ли штрафы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 10:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковские тепловые сети» по итогам отопительного сезона, завершившегося 6 апреля, недополучило более 70% средств от потребителей, а количество повреждений на объектах выросло на 80% в сравнении с предыдущим сезоном.".