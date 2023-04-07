За опалення платили 30% харків’ян: що буде з тарифом і чи передбачені штрафи

КП “Харківські теплові мережі” за підсумками опалювального сезону, що завершився 6 квітня, недоотримало понад 70% коштів від споживачів, а кількість пошкоджень на об’єктах зросла на 80% порівняно з попереднім сезоном.

Про це технічний директор підприємства Євген Кауркін розповів “Суспільне Харків”.

“Від нарахованих споживачам 100% платежів нам на рахунки зайшло близько 30% від суми. Підприємство недоотримало понад 70% коштів, нарахованих споживачам за тепло. Дякуємо 30% харків’ян за фінансову дисципліну. Розуміючи ситуацію, ніяких штрафних санкцій, ніякої пені з боку підприємства не здійснюється”, – наголосив Кауркін.

Якби відсоток оплати нарахувань був більшим, ці кошти пішли б на погашення заборгованості тепломереж перед постачальниками за спожитий газ, закупівлю матеріалів та премії працівникам, розповів технічний директор підприємства.

Щодо підвищення тарифів на опалення та гарячу воду, то поки що діє відповідний мораторій, зазначив Кауркін і додав: “Тому у планах “ХТМ” таких дій поки що немає”.

Кількість пошкоджень на об’єктах тепломереж зросла на 80% порівняно з попереднім сезоном, повідомив Кауркін.

“Раптове зникнення електроживлення призводило до того, що всі електродвигуни, насоси зупиняються одномоментно, стається гідравлічний удар і по обладнанню, і по мережах. Десь виникають дефекти — на розрив труба йде, десь горить обмотка, тому що двигуни потужні. Також ми втратили одну із турбін унаслідок такого блекауту. Усе було відновлено. Були влучання по наших великих котельнях. Там і розподільчі пристрої, і магістральні трубопроводи”, — зазначив Кауркін.

За його словами, дефекти було ліквідовано на короткострокову перспективу, при цьому на відновлення потрібні великі кошти та час.