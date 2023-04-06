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Харківські тепловики завершили опалювальний сезон: що з гарячою водою (фото)

Суспільство 20:27   06.04.2023
Олена Нагорна
Харківські тепловики завершили опалювальний сезон: що з гарячою водою (фото)

У КП “Харківські теплові мережі” заявили, що сьогодні, 6 квітня, завершили “найскладніший опалювальний сезон”. Попереду – ремонти відповідно до сформованих раніше планів.

Про це пишуть на Facebook-сторінці підприємства та наголошують, що послуга гарячого водопостачання залишається в повному обсязі.

У КП повідомляють, що 6 квітня локалізували та усунули 33 дефекти на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання, а також виконали 287 заявки від мешканців.

Заявку на ремонт можна залишити за номерами 15-62 та 341-41-40.


Фото: КП “ХТМ”

Читайте також:  Терехов: опалювальний сезон у Харкові завершиться 6 квітня

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківські теплові мережі” заявили, що сьогодні, 6 квітня, завершили “найскладніший опалювальний сезон”. Попереду – ремонти відповідно до сформованих раніше планів.".