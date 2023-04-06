Харьковские тепловики завершили отопительный сезон: что с горячей водой (фото)

В КП «Харьковские тепловые сети» заявили, что сегодня, 6 апреля, завершили «самый сложный отопительный сезон». Впереди — ремонты согласно сформированным ранее планам.

Об этом пишут на Facebook-странице предприятия и подчеркивают, что услуга горячего водоснабжения остается в полном объеме.

В КП сообщают, что 6 апреля локализовали и устранили 33 дефекта на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения, а также выполнили 287 заявки от граждан.

Заявку на ремонт можно оставить по номерам 15-62 и 341-41-40.



Фото: КП «ХТС»