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Харьковские тепловики завершили отопительный сезон: что с горячей водой (фото)

Общество 20:27   06.04.2023
Елена Нагорная
Харьковские тепловики завершили отопительный сезон: что с горячей водой (фото) Фото: КП «ХТС»

В КП «Харьковские тепловые сети» заявили, что сегодня, 6 апреля, завершили «самый сложный отопительный сезон». Впереди — ремонты согласно сформированным ранее планам.

Об этом пишут на Facebook-странице предприятия и подчеркивают, что услуга горячего водоснабжения остается в полном объеме.

В КП сообщают, что 6 апреля локализовали и устранили 33 дефекта на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения, а также выполнили 287 заявки от граждан.

Заявку на ремонт можно оставить по номерам 15-62 и 341-41-40.


Фото: КП «ХТС»

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 20:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» заявили, что сегодня, 6 апреля, завершили «самый сложный отопительный сезон». Впереди — ремонты согласно сформированным ранее планам.".