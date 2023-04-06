Харьковские тепловики завершили отопительный сезон: что с горячей водой (фото)
Фото: КП «ХТС»
В КП «Харьковские тепловые сети» заявили, что сегодня, 6 апреля, завершили «самый сложный отопительный сезон». Впереди — ремонты согласно сформированным ранее планам.
Об этом пишут на Facebook-странице предприятия и подчеркивают, что услуга горячего водоснабжения остается в полном объеме.
В КП сообщают, что 6 апреля локализовали и устранили 33 дефекта на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения, а также выполнили 287 заявки от граждан.
Заявку на ремонт можно оставить по номерам 15-62 и 341-41-40.
Фото: КП «ХТС»
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 20:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» заявили, что сегодня, 6 апреля, завершили «самый сложный отопительный сезон». Впереди — ремонты согласно сформированным ранее планам.".