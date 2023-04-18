У Харкові розрили тепломагістраль, яка 60 років не бачила капремонту (фото)

Працівники КП “Харківські теплові мережі” реконструюють 11-ту магістраль, яка транспортує теплоносій до 680 будинків у Слобідському, Салтівському, Київському та Основ’янському районах.

Магістраль була збудована у 1945 році, її останній капітальний ремонт проводився у середині 60-х. Лише за останні три роки комунальники ліквідували на ній 43 дефекти, розповідають у КП “Харківські теплові мережі”.

Наразі тепловики замінюють 780 метрів трубопроводу діаметром 600 міліметрів.

“Особливо нелегко далися старій трубі останні вісім перезапусків опалення. Крім того, вона і так перебувала у плані на реконструкцію. Дана ділянка є продовженням теплотраси, яку замінили на сучасні труби ще торік. Тепер замість металевих труб будуть змонтовані попередньо ізольовані, які, згідно з гарантією виробника, мають прослужити близько 50 років”, – зазначили на підприємстві.

За словами технічного директора КП Євгена Кауркіна, більшість будинків, що залежать від цієї магістралі, підключені до інших мереж, тому без гарячої води тимчасово залишаться лише 14. Роботи триватимуть близько двох місяців. Після цього будуть виконані асфальтування та благоустрій території.



Фото: КП “ХТМ”