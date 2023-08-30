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В Орському провулку Харкова переклали понад 200 м водопровідної магістралі

Суспільство 20:29   30.08.2023
Оксана Якушко
В Орському провулку Харкова переклали понад 200 м водопровідної магістралі

Бригади комплексу «Харківводопостачання» переклали 205 м водопровідної магістралі діаметром 600 мм у 1-му Орському провулку в Шевченківському районі.

Як повідомив сьогодні, 30 серпня, заступник директора з виробництва комплексу Микола Завада, ремонтники виконали основні роботи з перекладання трубопроводу. На завершальній стадії – перепідключення вводів від водопровідної мережі до приватних будинків з реконструкцією оглядових колодязів.

«Водовід забезпечує водопостачання багатоповерхівок та приватного сектору Олексіївського житлового масиву. І перекладання зношеної ділянки трубопроводу не лише значно покращить якість води, а й скоротить кількість аварійних ситуацій та втрат води. Сьогодні завершуємо благоустрій місць розриття. Водопостачання повністю відновили ще вчора», – зазначив Микола Завада.

Загалом з початку року бригади комплексу «Харківводопостачання» переклали 11 км зовнішніх мереж.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади комплексу «Харківводопостачання» переклали 205 м водопровідної магістралі діаметром 600 мм у 1-му Орському провулку в Шевченківському районі.".