Live
  • Середа 12.07.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.06
    • 🟢

У Шевченківському районі реконструюють водоводи

Суспільство 23:14   11.07.2023
Оксана Якушко
У Шевченківському районі реконструюють водоводи

У Шевченківському районі бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» з початку року переклали понад 930 м трубопроводів.

Сьогодні, 11 липня, бригади усувають позаштатні ситуації на зовнішніх мережах на вул. Фронтовій та пр. Перемоги. Також ведеться заміна 10 м аварійної ділянки діаметром 400 мм на вул. Університетській.

«Вже закінчили перекладання водоводу, налагоджуємо та перевіряємо міцність з’єднань. Плануємо всі роботи закінчити сьогодні та одразу відновити подачу води», – повідомив начальник районної служби Андрій Цілогородцев.

Також він зазначив, що з початку року районні бригади встановили 22 пожежні гідранти, відремонтували 29 водорозбірних колонок та замінили 40 люків.

Сьогодні в роботі у комунальників – 15 аварійних об’єктів у всіх районах міста.

Читайте також: «Було 9 дефектів»: майже 2 км тепломагістралі перекладають у Харкові (сюжет)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Шевченківському районі реконструюють водоводи
У Шевченківському районі реконструюють водоводи
11.07.2023
Харків’яни зараз повертаються додому із Польщі – Генконсул України у Вроцлаві
Харків’яни зараз повертаються додому із Польщі – Генконсул України у Вроцлаві
11.07.2023
«Віримо у вашу перемогу!» Терехов привітав Світоліну з виходом у півфінал
«Віримо у вашу перемогу!» Терехов привітав Світоліну з виходом у півфінал
11.07.2023
«Було 9 дефектів»: майже 2 км тепломагістралі перекладають у Харкові (сюжет)
«Було 9 дефектів»: майже 2 км тепломагістралі перекладають у Харкові (сюжет)
11.07.2023
Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону
Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону
11.07.2023
У Харкові водій, який порушив ПДР, виявився з підробленими правами
У Харкові водій, який порушив ПДР, виявився з підробленими правами
11.07.2023

Новини за темою:

22:38
«Віримо у вашу перемогу!» Терехов привітав Світоліну з виходом у півфінал
20:45
Харків’яни зараз повертаються додому із Польщі – Генконсул України у Вроцлаві
17:07
«Було 9 дефектів»: майже 2 км тепломагістралі перекладають у Харкові (сюжет)
16:30
12 липня у Харкові тимчасово зміняться деякі маршрути трамваїв
16:06
У Харкові водій, який порушив ПДР, виявився з підробленими правами

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Шевченківському районі реконструюють водоводи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 23:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Шевченківському районі бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» з початку року переклали понад 930 м трубопроводів.".