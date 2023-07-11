У Шевченківському районі реконструюють водоводи
У Шевченківському районі бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» з початку року переклали понад 930 м трубопроводів.
Сьогодні, 11 липня, бригади усувають позаштатні ситуації на зовнішніх мережах на вул. Фронтовій та пр. Перемоги. Також ведеться заміна 10 м аварійної ділянки діаметром 400 мм на вул. Університетській.
«Вже закінчили перекладання водоводу, налагоджуємо та перевіряємо міцність з’єднань. Плануємо всі роботи закінчити сьогодні та одразу відновити подачу води», – повідомив начальник районної служби Андрій Цілогородцев.
Також він зазначив, що з початку року районні бригади встановили 22 пожежні гідранти, відремонтували 29 водорозбірних колонок та замінили 40 люків.
Сьогодні в роботі у комунальників – 15 аварійних об’єктів у всіх районах міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 23:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Шевченківському районі бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» з початку року переклали понад 930 м трубопроводів.".