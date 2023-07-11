У Шевченківському районі реконструюють водоводи

У Шевченківському районі бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» з початку року переклали понад 930 м трубопроводів.

Сьогодні, 11 липня, бригади усувають позаштатні ситуації на зовнішніх мережах на вул. Фронтовій та пр. Перемоги. Також ведеться заміна 10 м аварійної ділянки діаметром 400 мм на вул. Університетській.

«Вже закінчили перекладання водоводу, налагоджуємо та перевіряємо міцність з’єднань. Плануємо всі роботи закінчити сьогодні та одразу відновити подачу води», – повідомив начальник районної служби Андрій Цілогородцев.

Також він зазначив, що з початку року районні бригади встановили 22 пожежні гідранти, відремонтували 29 водорозбірних колонок та замінили 40 люків.

Сьогодні в роботі у комунальників – 15 аварійних об’єктів у всіх районах міста.