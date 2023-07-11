В Шевченковском районе реконструируют водоводы
В Шевченковском районе бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» с начала года переложили более 930 м трубопроводов.
Сегодня, 11 июля, бригады устраняют нештатные ситуации на наружных сетях на ул. Фронтовой и пр. Победы. Также ведется замена 10 м аварийного участка диаметром 400 мм на ул. Университетской.
«Уже закончили перекладку водовода, налаживаем и проверяем прочность соединений. Планируем все работы закончить сегодня и сразу возобновить подачу воды», — сообщил начальник районной службы Андрей Целогородцев.
Также он отметил, что с начала года районные бригады установили 22 пожарных гидранта, отремонтировали 29 водоразборных колонок и заменили 40 люков.
Сегодня в работе у коммунальщиков — 15 аварийных объектов во всех районах города.
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 23:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Шевченковском районе бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» с начала года переложили более 930 м трубопроводов.".