В Орском переулке Харькова переложили более 200 м водопроводной магистрали

Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» переложили 205 м водопроводной магистрали диаметром 600 мм в 1-м Орском переулке в Шевченковском районе.

Как сообщил сегодня, 30 августа, заместитель директора по производству комплекса Николай Завада, ремонтники выполнили основные работы по перекладке трубопровода. На завершающей стадии — переподключение вводов от водопроводной сети к частным домам с реконструкцией смотровых колодцев.

«Водовод обеспечивает водоснабжение многоэтажек и частного сектора Алексеевского жилмассива. И перекладка изношенного участка трубопровода не только значительно улучшит качество воды, но и сократит количество аварийных ситуаций и потерь воды. Сегодня завершаем благоустройство мест разрытия. Водоснабжение в полной мере восстановили еще вчера», — отметил Николай Завада.

Всего с начала года бригады комплекса «Харьковводоснабжение» переложили 11 км наружных сетей.