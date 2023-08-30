В Орском переулке Харькова переложили более 200 м водопроводной магистрали
Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» переложили 205 м водопроводной магистрали диаметром 600 мм в 1-м Орском переулке в Шевченковском районе.
Как сообщил сегодня, 30 августа, заместитель директора по производству комплекса Николай Завада, ремонтники выполнили основные работы по перекладке трубопровода. На завершающей стадии — переподключение вводов от водопроводной сети к частным домам с реконструкцией смотровых колодцев.
«Водовод обеспечивает водоснабжение многоэтажек и частного сектора Алексеевского жилмассива. И перекладка изношенного участка трубопровода не только значительно улучшит качество воды, но и сократит количество аварийных ситуаций и потерь воды. Сегодня завершаем благоустройство мест разрытия. Водоснабжение в полной мере восстановили еще вчера», — отметил Николай Завада.
Всего с начала года бригады комплекса «Харьковводоснабжение» переложили 11 км наружных сетей.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 20:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» переложили 205 м водопроводной магистрали диаметром 600 мм в 1-м Орском переулке в Шевченковском районе.".