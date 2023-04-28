ТЕЦ-5 вимикають: в одному з районів Харкова три місяці не буде гарячої води
З 1 травня до 1 серпня буде призупинено гаряче водопостачання Холодногірського району Харкова.
Причина – вимкнення ТЕЦ-5 з метою проведення планово-попереджувальних робіт, повідомили на Facebook-сторінці Холодногірського району.
Раніше у КП «Харківські теплові мережі» повідомили, що реконструюють 11-ту магістраль, яка транспортує теплоносій до 680 будинків у Слобідському, Салтівському, Київському та Основ’янському районах. Без гарячої води тимчасово – мешканці 14 будинків.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 19:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 травня до 1 серпня буде призупинено гаряче водопостачання Холодногірського району Харкова.".