Live
  • Середа 26.04.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.29
    • 🔴

У Харкові працівники «ХТМ» закінчили монтаж нового газового генератора

Суспільство 19:14   26.04.2023
Оксана Якушко
У Харкові працівники «ХТМ» закінчили монтаж нового газового генератора

Це перший із п’яти газових генераторів, отриманих для автономної роботи котелень у рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», повідомив начальник управління експлуатації КП «ХТМ» Сергій Мельниченко.

На сьогодні фахівці змонтували та провели пусконалагоджувальні роботи однієї установки. Її вдалося успішно запустити без зовнішнього живлення.

Завдяки міні-ТЕЦ, яка тепер є частиною котельні, джерело теплопостачання зможе безперебійно забезпечувати теплом і гарячою водою 8 житлових будинків, школу та дитячу лікарню.

Потужність такого екологічно безпечного генератора – 71 кВт електричної та 116 кВт теплової енергії, що виробляється у процесі охолодження двигуна.

Наразі ще встановлюють такі генератори на чотирьох котельнях у різних районах Харкова.

Читайте також: Руська Лозова. Рік без електрики. Як виживають люди та коли дадуть світло

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

19:14
У Харкові працівники «ХТМ» закінчили монтаж нового газового генератора
18:35
Армія РФ сьогодні обстрілювала Харківщину з мінометів та артилерії – Генштаб
18:04
У Харкові закінчується кров усіх груп: терміново потрібні донори
13:37
У Харкові під час обстрілу постраждав собака: його витягли з 4-метрової ями
12:02
У двох районах Харкова через ремонт добу не буде води: адреси

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові працівники «ХТМ» закінчили монтаж нового газового генератора»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 19:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це перший із п’яти газових генераторів, отриманих для автономної роботи котелень у рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», повідомив начальник управління експлуатації КП «ХТМ» Сергій Мельниченко.".