У Харкові працівники «ХТМ» закінчили монтаж нового газового генератора
Це перший із п’яти газових генераторів, отриманих для автономної роботи котелень у рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», повідомив начальник управління експлуатації КП «ХТМ» Сергій Мельниченко.
На сьогодні фахівці змонтували та провели пусконалагоджувальні роботи однієї установки. Її вдалося успішно запустити без зовнішнього живлення.
Завдяки міні-ТЕЦ, яка тепер є частиною котельні, джерело теплопостачання зможе безперебійно забезпечувати теплом і гарячою водою 8 житлових будинків, школу та дитячу лікарню.
Потужність такого екологічно безпечного генератора – 71 кВт електричної та 116 кВт теплової енергії, що виробляється у процесі охолодження двигуна.
Наразі ще встановлюють такі генератори на чотирьох котельнях у різних районах Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 19:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це перший із п’яти газових генераторів, отриманих для автономної роботи котелень у рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», повідомив начальник управління експлуатації КП «ХТМ» Сергій Мельниченко.".