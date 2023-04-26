У Харкові працівники «ХТМ» закінчили монтаж нового газового генератора

Це перший із п’яти газових генераторів, отриманих для автономної роботи котелень у рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ», повідомив начальник управління експлуатації КП «ХТМ» Сергій Мельниченко.

На сьогодні фахівці змонтували та провели пусконалагоджувальні роботи однієї установки. Її вдалося успішно запустити без зовнішнього живлення.

Завдяки міні-ТЕЦ, яка тепер є частиною котельні, джерело теплопостачання зможе безперебійно забезпечувати теплом і гарячою водою 8 житлових будинків, школу та дитячу лікарню.

Потужність такого екологічно безпечного генератора – 71 кВт електричної та 116 кВт теплової енергії, що виробляється у процесі охолодження двигуна.

Наразі ще встановлюють такі генератори на чотирьох котельнях у різних районах Харкова.