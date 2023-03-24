Руська Лозова. Рік без електрики. Як виживають люди та коли дадуть світло

Руська Лозова, що на північ від Харкова. Село пережило окупацію і масштабні обстріли після звільнення, внаслідок яких були значно пошкоджені 70% будинків і 90% електромереж. Нині в Руській Лозовій живуть приблизно 350 людей, хоч до повномасштабної війни було 5 тисяч. Частина понад рік обходиться без світла, бо електропостачання наразі відновили тільки у 20% села. Кореспонденти МГ «Об’єктив» побували в Руській Лозовій разом із фахівцями АТ «Харківобленерго». Енергетики назвали терміни, коли планують заживити якнайбільше абонентів, а також розповіли, на які вулиці повернуть світло вже у квітні. Один з мешканців втратив дім, але не вміння радіти життю. Як без благ цивілізації він налагоджує побут разом із пухнастим другом – дивіться в репортажі.

Будинок Віктора Гончарова в Руській Лозовій згорів у травні 2022 року, невдовзі після звільнення села українськими захисниками. Загарбники не полишали надії повернутись, тому продовжували гатити. Тож чоловік переїжджав у дім подруги, за яким зараз наглядає.

Під час окупації чоловік ходив до цього будинку через поле. Там в нього був город. Окупанти займали будинок поряд. Звідти ходили мародерити, зокрема й до будинку подруги Віктора. Поцупили техніку, посуд і навіть одяг, який жінка приготувала на власний похорон.

Віктор каже, що «прильоти» не рахував. Лише за день біля дому його подруги впали чотири боєприпаси. Зруйновано вщент будинок сусіда, який той купив незадовго до війни. У дворі другого – лежить залишок снаряда. Раніше його знешкодили сапери, яких викликав Віктор.

Втім, чоловік не опускає руки, вірить у перемогу й активно налагоджує побут в рідному селі. Нині прийшов до подруги, аби врізати замок у хвіртку. Перед цим усю пенсію витратив на акумуляторний електроінструмент.

Будівля сільської ради в Руській Лозовій також зруйнована, тому зараз людей приймають в іншому приміщенні. Сьогодні сюди привезли «гуманітарку», а по вівторках і четвергах поряд працює продуктовий ринок. Магазини в селі ще не відкрилися. Окрім генератора сільська рада має Starlink. У Руській Лозовій досі є проблеми зі зв’язком, і мешканці можуть тут безкоштовно користуватися інтернетом.

«Генератор в січні дали благодійники. Люди також купують собі генератори, але їх не вистачає. Якби нам допомогли з цим, було б дуже добре, тому що зараз дітки займаються онлайн, а без світла це робити дуже тяжко», – ділиться житель села Олександр Рєпін.

Налагодили в Руській Лозовій і транспортне сполучення – із села курсує автобус у Харків.

«У нас будинок більш-менш, вікна просто вибиті, але все розморозилося. Тому ми поки що приїжджаємо і наводимо лад. Світла у нас немає понад рік. Ось зараз тягнуть дроти на нашу вулицю, стовпи», – каже жителька села Алла Єськова.

Світла в Руській Лозовій немає вже понад рік, з початку березня 2022-го. До Нового року фахівцям вдалося заживити 20% населеного пункту. Роботи тривають. Енергетики АТ «Харківобленерго» показують підстанцію на в’їзді в село, яку відновили. Руську Лозову фахівці називають одним із найскладніших населених пунктів. Адже тут внаслідок боїв пошкоджено 90% мереж. Їхньому відновленню ще мало передувати розмінування.

«Тут були позиції «орків», які обстрілювали населені пункти Дергачі та Харків. Поки тут велися бойові дії, ми не могли сюди заїхати та розпочати відновлення. Спочатку сапери проходили, а потім заходили наші працівники та відновлювали ЛЕП. Тобто, йшли через поле з боку Харкова. Це була одна з найскладніших ситуацій. Тому що ніхто не знав – де воно заміновано, де не заміновано», згадує майстер Дергачівського РЕМ Андрій Ковалевський.

Загалом в селі – 3 тисячі абонентів, електрика вже є в 500. Це вулиці Лозівська, Шевченка та Грибна, а також район багатоквартирних будинків. З 14 підстанцій заживлені три, решту підключатимуть поступово.

«Якби можна було все село заживити від однієї підстанції – вже б давно заживили. Від одної підстанції заживили 300 абонентів. А до наступної треба дійти саперам, замінити опори, дроти. Частина будівель заживлена від ще двох підстанцій, тому і є 20% заживлення селища Руська Лозова», – пояснює Ковалевський.

Якщо до війни в Руській Лозовій жили 5 тисяч осіб, то зараз мешкають 350. За оцінками сільської ради, дивом вціліли 10% будинків, 70% – зруйновані. На вулиці Лозівській, де є світло, мешканців не зустрічаємо. Нерозбитих будинків тут мало.

Одна з підстанцій внаслідок обстрілів перетворилась на решето. Її енергетики вже демонтували, і на цьому місці встановлять нову. Нині ж фахівці отримали 90 опор – на заміну пошкоджених внаслідок обстрілів. Їх встановлюватимуть цього тижня, а після – натягуватимуть провід. Електрику в село повертатимуть поетапно. Наступні абоненти з вулиці Нахімова та частини вулиці Слобожанської мають отримати світло вже у квітні. Якщо погода сприятиме, заживити якнайбільше мешканців Руської Лозової планують до літа.

Працівники «Харківобленерго», які вигружають опори, займатимуться й їхнім встановленням, й іншими роботами. Усі досвідчені. І, кажуть, ворожі міни та снаряди їх не лякають. Адже скрізь під ЛЕП пройшли сапери.

Наразі в Дергачівській громаді паралельно відновлюють електрику в селищі Слатине. З квітня там працюватиме підрядник, повністю населений пункт планують заживити влітку. У селах Великі Проходи, Малі Проходи, Дементіївка та Токарівка поки триває розмінування. У Козачій Лопані – світло є.

«Козачу Лопань заживили раніше від інших населених пунктів, бо там не були пошкоджені так лінії електропередач. І не була вона так замінована, як ті населені пункти, де були позиції військових», – пояснює старший майстер Дергачівського РЕМ Олександр Устиченко.

У Руській Лозовій є чотири чотириповерхівки та сім двоповерхівок. Електрика і газ в мікрорайон підведені, але поки що тут жодного мешканця. Бо руйнування значні.

«У нас були переговори з англійським благодійним фондом. Вони беруться допомогти нам з вікнами. Електропостачання підведено на підстанцію, а у квартири не заводимо, бо ніхто не живе. Будинки зруйновано, не всі вони придатні для проживання. А у придатних зараз ведемо відновлювальні роботи. Чиїм коштом проводитимуться роботи з відновлення будинків, я не знаю», – коментує староста Русько-Лозівського старостинського округу Олександр Євчун.

До війни мешканці цих будинків не створили ОСББ, а зараз це б значно пришвидшило їхнє відновлення, розповідає староста села. І закликає жителів об’єднатись і зробити це хоча б тепер.

«Приїхав голова (голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко – ред.) з робочої поїздки з Японії і каже: «Якби було ОСББ створено вже сьогодні, то фірма готова заключити контракт і приступати до відновлення». Але якісь напрацювання все одно ведуться. Люди не будуть залишені. Будемо допомагати, відновлювати», – продовжив Євчун.

Від поради – чи повертатися в Руську Лозову зараз, чи ще почекати – староста утримується. Адже масштабного розмінування ще не було. Воно можливе влітку. Сапери лише виїжджають на виклики в разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

«Минулого тижня я особисто також викликав. Пішла дружина обрізати малину, а там розтяжка – від яблуні до яблуні. Дивом вона на неї не наступила. А випадків підриву цивільних у нас поки що не було, слава Богу», – розповів староста села.

Віктор Гончаров розповідає, що ще до війни купив генератор. Заплатив 10 чи 12 тисяч, а зараз довелося би викласти 30. Каже: ніби відчував. На кухні в нього – газовий балон, а в кімнаті – автомобільні акумулятори, проводи та ліхтарі. Поєднавши все це, Віктор має світло. Зараз чоловік живе з котом, що прийшов до нього з сусіднього розбитого будинку. Господаря, який хворів, раніше евакуювали з села.

Віктор залишатиметься в батьківському домі. У нього багато планів на весну. Є справи і в саду, і в городі. Після того, що пережив, чоловік дивиться в майбутнє тільки з оптимізмом.