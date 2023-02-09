Визволена навесні Руська Лозова – досі без світла: коментар Харківобленерго

У селі Руська Лозова на північ від Харкова, де після звільнення від російських окупантів наприкінці квітня досі не відновили електропостачання, енергетики почали демонтаж розбитого обладнання, щоб повернути людям світло. Терміни завершення робіт в АТ “Харківобленерго” не називають, оскільки ситуація з пошкодженнями в селі – одна із найскладніших у регіоні.

До редакції МГ “Об’єктив” напередодні звернулося близько десяти мешканців Руської Лозової, які обурювалися, що село звільнили від російських загарбників наприкінці квітня, однак у населеному пункті досі не відновлено електропостачання. Через це, скаржилися люди, вони не можуть повернутися до своїх вцілілих будинків.

МГ “Об’єктив” звернулася за коментарем до пресслужби АТ “Харківобленерго”. Речниця компанії Марина Шевченко зазначила, що ситуація з мережею в Руській Лозовій – одна із найскладніших у регіоні.

“Через бойові дії тут майже повністю пошкоджено та подекуди просто знищено наше обладнання. Треба замінити понад 500 опор, відремонтувати високовольтну лінію 10 кВ, відновити електропідстанції, замінити трансформатори, “підняти” лінії 0,4 кВ у самому населеному пункті. Тут проходила лінія фронту. У таких районах відновлювати лінії найскладніше, бо відсоток пошкоджень сягає 80% і більше. Саме така ситуація в Руській Лозовій”, – розповіла Шевченко.

За її словами, роботи з відновлення мережі вже розпочато – зараз фахівці демонтують розбите обладнання.

“Терміни виконання назвати поки що важко через величезний обсяг робіт”, – додала речниця компанії.

Як повідомляв голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, газопостачання села Руська Лозова було частково відновлене (для близько тисячі домоволодінь) на початку грудня.