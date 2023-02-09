Освобожденная весной Русская Лозовая — еще без света: ответ Харьковоблэнерго

В селе Русская Лозовая к северу от Харькова, где после освобождения от российских оккупантов в конце апреля до сих пор не восстановили электроснабжение, приступили к демонтажу разбитого оборудования, чтобы вернуть людям свет. Сроки окончания работ в АО «Харьковоблэнерго» не называют, так как ситуация с повреждениями в селе — одна из самых сложных в регионе.

В редакцию МГ «Объектив» накануне обратилось около десяти жителей Русской Лозовой, которые возмущались, что село освободили от российских захватчиков в конце апреля, однако в населенном пункте до сих пор не восстановлено электроснабжение. Из-за этого, жаловались люди, они не могут вернуться в свои уцелевшие дома.

МГ «Объектив» обратилась за комментарием в пресс-службу АО «Харьковоблэнерго». Пресс-секретарь компании Марина Шевченко отметила, что ситуация с сетью в Русской Лозовой — одна из самых сложных в регионе.

«Из-за боевых действий здесь почти полностью повреждено и иногда просто уничтожено наше оборудование. Надо заменить более 500 опор, отремонтировать высоковольтную линию 10 кВ, восстановить электроподстанции, заменить трансформаторы, «поднять» линии 0,4 кВ в самом населенном пункте. Здесь проходила линия фронта. В таких районах восстанавливать линии сложнее всего, потому что процент повреждений достигает 80% и более. Именно такая ситуация в Русской Лозовой», — рассказала Шевченко.

По ее словам, работы по восстановлению сети уже начаты — сейчас специалисты демонтируют разбитое оборудование.

«Сроки выполнения назвать пока трудно из-за огромного объема работ», — добавила пресс-секретарь компании.

Как сообщал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, газоснабжение села Русская Лозовая было частично восстановлено (для около тысячи домовладений) в начале декабря.